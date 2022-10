Mellin attiva una nuova campagna promozionale

La campagna promozionale, ideata e gestita da TLC Marketing, ha l’obiettivo primario di supportare il lancio di nuove pastine Mellin

Premiatevi con Mellin è la campagna promozionale avviata dal brand del Gruppo Danone, specializzato in prodotti per l'infanzia. La campagna, ideata e gestita da TLC Marketing, ha l’obiettivo primario di supportare il lancio di nuove pastine Mellin, insieme all’aumento del sell-in e sell-out e alla spinta all’acquisto multiplo delle nuove linee di pastine.

L'iniziativa sarà attiva fino al 30 novembre e permetterà a quanti acquisteranno tre prodotti in promozione tra i formati delle nuove pastine di ricevere come premio certo un’esperienza a scelta tra un’ampia gamma di nove tipologie di premi. Si potrà optare per un trattamento estetico, o un photoshooting, o un consulto presso un nutrizionista o osteopata, o una giornata da trascorrere in una fattoria didattica. “Da oltre 100 anni noi di Mellin siamo a fianco dei genitori italiani per sostenerli e accompagnarli in tutte le fasi più delicate della crescita dei loro bambini. Abbiamo scelto di realizzare questa attività dedicata al consumatore per far conoscere loro la nostra nuova linea di pastine con ingredienti speciali e premiare i genitori che ci scelgono con dei “reward” da spendere per il benessere di tutta la famiglia” afferma Filippo Fanciulli, marketing manager protein, essential nutrition & family indulgence.

La meccanica promozionale è semplice: basta caricare la prova d’acquisto nel sito dedicato all’iniziativa e scegliere l’esperienza da fare. "Abbiamo cercato di tradurre i valori del brand e il suo posizionamento, focalizzato sull’attenzione alle esigenze dei genitori e sul valore del tempo da trascorrere con i propri piccoli, in esperienze premio che dessero maggiore forza a quegli stessi valori" commenta Francesca Moroni, business director di TLC Marketing Italia, l'agenzia che ha curato tutti gli aspetti della campagna, ossia concept promozionale, ricerca dei reward in linea con le passioni dei consumatori, definizione della meccanica promozionale, gestione delle partnership, erogazione dei premi, gestione del customer service.