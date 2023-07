Mercato Online (METRO): 26mila clienti e fatturato 2 mln

Il successo di Mercato Online ha implementato il numero di clienti tesserati di METRO Italia. L'azienda punta sui servizi digitali come la piattaforma DISH

Mercato Online di METRO Italia compie un anno raggiungendo i 26mila nuovi clienti. Si tratta del canale digitale di vendita all’ingrosso di prodotti horeca (attrezzatura non alimentare) con un assortimento di 65mila prodotti aperto anche a chi non possiede partita Iva e tessera METRO. Il servizio prevede la consegna su tutto il territorio nazionale entro 72 ore grazie al magazzino di Casei Gerola certificato Leed Platinum; nel mese di giugno 2023 è stato premiato dai 5mila clienti serviti raggiungendo un fatturato di circa due milioni di euro.

“A un anno dal lancio siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti dal Mercato Online -commenta Pietro Caprara, head of digital business di METRO Italia-. Il riscontro ricevuto è stato strepitoso, a conferma del fatto che il nuovo canale di vendita rappresenta un tassello fondamentale nella nostra Strategia sCore 2030, volta a sviluppare i canali digitali e potenziare i servizi a disposizione dei clienti in Italia. Con il Mercato Online, inoltre, riusciamo a raggiungere i nostri clienti e i clienti potenziali anche dove non siamo presenti con i nostri store, aumentando così la capillarità della nostra offerta”.

Omnicanalità digitale tra METRO e Mercato Online

E proprio il business avviato con Mercato Online ha avuto un notevole impatto positivo sulla stessa METRO: +90% di tessere create online rispetto a luglio 2022, +15% ordine medio, +25% frequenza d’acquisto. Inoltre, la piattaforma DISH, che conta oltre 30mila utenti, offre tre servizi:

Creazione e gestione del sito web

Servizio di prenotazione dei tavoli

Gestione degli ordini online e del delivery

Disponibile anche l’applicazione METRO Companion per la gestione di ordini e fatture.

