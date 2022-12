VéGé e Metro: rinnovata la partnership per tre anni

Dopo i risultati soddisfacenti degli ultimi due anni, VéGé e Metro siglano un secondo accordo con focus sui settori beverage e prodotti disposable

Gruppo Végé riconferma la partnership con Metro Italia con un nuovo accordo focalizzato sull’ampliamento dei settori beverage e prodotti disposable. La scelta è ricaduta su queste categorie grazie al trend in crescita in cui si sono trovate dopo la pandemia, e per questo divenute determinanti per rispondere alle esigenze dei consumatori.

“Lavoreremo da ambo le parti con l’obiettivo di mantenere e migliorare il percorso congiunto -commenta Edoardo Gamboni, direttore commerciale di VéGé Retail-, improntato su un’assoluta crescita per le nostre mprese e i nostri fornitori di marca. Non vediamo l’ora di affrontare i prossimi tre anni insieme a una realtà di assoluta eccellenza su tutto il territorio nazionale per specializzazione, organizzazione e cultura aziendale, valori in cui crediamo fortemente”.

La collaborazione tra VéGé e Metro è iniziata a gennaio 2020 con risultati soddisfacenti nel mercato dell’horeca, a tal punto da giungere a un secondo accordo con scadenza nel 2025.

“Siamo molto soddisfatti di rinnovare questa importante alleanza con Gruppo VéGé -afferma Romain Pobè, direttore commerciale di Metro Italia-, che in un periodo storico segnato dalla pandemia ci ha aiutati adattare la proposta commerciale per i nostri clienti. Siamo convinti che soltanto facendo squadra potremo superare le sfide che il contesto economico mondiale attuale ci pone permettendoci di continuare ad essere il partner d’eccellenza per il mondo horeca”.