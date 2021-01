Mercatò: prezzi ribassati su oltre 1.000 prodotti Selex

Per assecondare le esigenze delle famiglie italiane in un questa fase economica e sociale difficile, caratterizzata dall'emergenza sanitaria, il Gruppo Dimar riposiziona i prodotti a marchio Selex in vendita a prezzi ribassati in oltre 90 punti di vendita Mercatò, Mercatò local, Mercato extra e Mercatò big oltre che sul canale eCommerce. Si tratta di un paniere di 1.000 referenze per le varie categorie merceologiche che spaziano dall’alimentare alla casa alla cura della persona. Si tratta di un’operazione a carattere continuativo che ha l'obiettivo di sostenere l'economia italiana.

“Sulla scia di un anno complicato, nel quale abbiamo lavorato per garantire servizi, sicurezza e competitività, la priorità è ora più che mai difendere il potere d’acquisto dei consumatori e lo facciamo attraverso i nostri prodotti Selex -spiega Alessandro Revello, direttore generale Dimar-. Lo dobbiamo a loro, che ogni giorno ci accordano la loro fiducia. La scelta, la qualità e la convenienza sono fattori indispensabili per garantire ogni giorno sempre il meglio”.