Meta adotta gli Avatar 3D nei negozi digitali

Arrivano gli Avatar 3D nel Meta Avatars Store, un negozio digitale che consentirà agli utenti di personalizzare la propria rappresentazione digitale

In un'epoca in cui si parla sempre più spesso di Metaverso, Meta fa un balzo in avanti e spinge su soluzioni hi-tech avanzate proponendo gli Avatar 3D nel Meta Avatars Store, un negozio digitale che consentirà agli utenti di personalizzare ulteriormente la propria rappresentazione digitale. Gli shopper possono, infatti, accedere alle piattaforme di Meta attraverso i propri avatar che indossano alcuni dei marchi leader a livello mondiale tra cui Balenciaga, Prada e Thom Browne. Questa soluzione debutterà ufficialmente entro la fine di giugno. I clienti avranno quindi la possibilità di acquistare gli abiti scegliendo tra le diverse alle diverse opzioni di abbigliamento gratuite esistenti. Nel corso delle prossime settimane, il nuovo Meta Avatars Store sarà accessibile da Instagram, Facebook e Messenger ma pare che Meta stia lavorando per ampliare il raggio d'azione di queste soluzioni.

Lo stesso Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook scrive: "Stiamo lanciando il nostro negozio di avatars su Facebook, Instagram e Messenger così potrai acquistare abiti digitali per personalizzare il tuo avatar. I beni digitali saranno un modo importante per esprimersi nel metaverso e un grande motore dell'economia creativa". L'intenzione di Meta è di fornire ai consumatori elementi vari per personalizzare i propri avatar permettendo loro di cambiare look, sia online che offline.