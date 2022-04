Meta sbarca nell’offline con il primo punto di vendita

Uno store ideato per consentire al consumatore moderno di entrare nel Metaverso con consapevolezza e in modo completo

Come ci si orienta nel Metaverso? Per dare questa risposta ai consumatori, Meta, l'azienda creata da Mark Zuckerberg a cui fanno capo Facebook, Whatsapp e Instagram trasloca nel mondo fisico con un punto di vendita realizzato nel campus di Burlingame in California che aprirà il prossimo 9 maggio. L'offerta dello store comprenderà, come sottolineano alcune riviste specializzate, i prodotti hardware di Meta, tra cui il visore Quest 2 VR, i dispositivi Portal e gli occhiali da sole frutto della collaborazione con Ray-Ban.

Una realtà virtuale e fisica

Il negozio si svilupperà su una superficie di circa 150 mq e disporrà di aree dimostrative in cui sarà possibile effettuare videochiamate con i dipendenti tramite Portal, un tablet dotato di funzioni avanzate di messaggistica e videochiamate. In questi spazi i clienti potranno inoltre giocare a Beat Sabre, un rhythm game in realtà virtuale sviluppato e pubblicato da Beat Games, o altri titoli sul visore per realtà virtuale Quest 2 e provare gli occhiali della fotocamera connessi di Ray-Ban, disponibili in tre versioni. Tutti elementi che sottolineano come alla base dell'ideazione di questo store ci sia la volontà di consentire al consumatore moderno di entrare pienamente e con consapevolezza nel Metaverso.

Come sottolinea Martin Gilliard, head of Meta Store, questo primo punto di vendita "permetterà a Meta di sperimentare sempre nuove soluzioni, tenendo sempre al centro delle nostre strategie di sviluppo l’esperienza dei consumatori“.