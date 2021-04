Miniso sbarca in Italia: i primi store a Roma e Catania

Il primo punto di vendita Miniso, retailer di prodotti lifestyle di ispirazione giapponese, nel nostro Paese è stato realizzato a Roma in via Tuscolana. Nel giro di pochi giorni l'insegna apre un secondo store in Sicilia, a Catania in Etnea 232, 234 e 236.

“Questo brand, molto richiesto all’estero, ha deciso di investire in Italia" dichiara Giuseppe Messina, amministratore delegato della Miniso Sud Italia srl.

L'assortimento, come da tradizione dell'insegna, proporrà prodotti per la casa così come gadget per regali, articoli di cancelleria, cosmetici e giocattoli. I driver che contraddistinguono l'insegna sono alta qualità, prezzi accessibili e spensieratezza. Su questi principi il suo fondatore e Ceo Ye Guofu ha sviluppato il progetto retail Miniso che oggi, a sette anni dal suo avvio, conta 4.200 negozi in oltre 80 Paesi e regioni inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Spagna, Emirati Arabi Uniti, India e Messico.

Il design dei punti di vendita della rete è stato sviluppato come di consueto dalla Miniso Design Academy con la collaborazione di alcuni dei migliori designer in Finlandia, Danimarca, Norvegia, Spagna e Corea del Sud per coniugare creatività e praticità.