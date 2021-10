Miscusi, insegna italiana specializzata nella pasta fresca ha aperto il sesto locale a Milano, un nuovo ristorante con taverna in zona Bocconi (viale Bligny 7). È anche il tredicesimo in tutta Italia, cui si aggiunge la location londinese di Covent Garden di imminente apertura.

Il nuovo miscusi Bocconi si sviluppa su 2 piani per un totale di 400 mq e 150 coperti tra interno, taverna e dehors. Fra le novità che accompagnano l’apertura di miscusi Bocconi spiccano un nuovo menù di stagione, sempre in nome della biodiversità, che punta tutto su trafile fatte di blend di grani antichi e legumi in rotazione, biologici, senza fertilizzanti e coltivati nel rispetto del terreno in cui crescono; poi, il ritorno delle cene cantate, eventi a menù fisso a base di pasta e musica, nella taverna che ospita anche il primo cocktail bar miscusi. Infine, un corner dedicato alla pasta in versione happiness to go, per le pause pranzo veloci di studenti e professori dell’Università.

Interessanti le parole di Alberto Cartasegna, Ceo di miscusi, che commentano l’impegno in chiave di sostenibilità da parte dell’azienda, premiato anche dalla recente certificazione internazionale B-Corp: "L’industria alimentare, tra agricoltura e allevamento, è responsabile del 26% delle emissioni di gas serra: con i piatti del nuovo menù, miscusi riesce a emettere il 50% in meno di CO2 rispetto a un pasto medio italiano. È il risultato di un approccio basato su tracciamento e controllo della filiera: misuriamo l’impatto di ogni singolo piatto di pasta, e lavoriamo sulle trafile e condimenti per offrire solo blend di farine che rispettano la biodiversità, ingredienti a base vegetale (plant-based) e proteine di origine animale provenienti da allevamenti biologici o tracciati. È così che il menù riesce a offrire una pasta buona per le persone e per il pianeta".

"L’apertura di miscusi Bocconi -aggiunge Cartasegna- così come quella del primo miscusi Londra, segnano una nuova fase di crescita per l’azienda, ma, soprattutto, sono ingredienti fondamentali per il clima di ottimismo, entusiasmo e futuro che finalmente torniamo a respirare in tutto il team, dall’ufficio ai ristoranti. Miscusi ha sempre significato convivialità, divertimento, intrattenimento e atmosfera di famiglia: con miscusi Bocconi ci avviciniamo agli studenti, portando l’energia necessaria alle generazioni di oggi per affrontare le sfide di domani. Siamo pronti a ripartire, in sicurezza, anche con il nostro calendario di cene cantate in taverna, per tornare a unire e rendere felici le persone con musica e pasta".