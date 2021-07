Il nuovo Mondadori Bookstore di Catania, via d'Annunzio si propone come punto di riferimento per tutti gli amanti dei libri con la sua proposta editoriale, tra best seller e titoli di nicchia, curata dall'esperienza di sei librai che accoglieranno i lettori sette giorni su sette. Uno spazio di aggregazione culturale che si animerà coinvolgendo il pubblico con un calendario di incontri con scrittori nazionali e locali, protagonisti del mondo della cultura e dell’intrattenimento.

Sviluppo del franchising

"Siamo felici di dare il via a questo nuovo progetto con un marchio come Mondadori Store nella città dove siamo cresciuti -dice Stefano Monica, imprenditore affiliato al network di librerie Mondadori Store-. La nostra è un’avventura di imprenditoria giovanile cominciata qualche anno fa, quando con mio fratello abbiamo deciso di investire nel nostro territorio, inaugurando la prima libreria insieme a Mondadori Store. Dopo i punti di vendita aperti con successo all’interno dei centri commerciali Le Zagare e Katanè, ampliamo l’offerta culturale nel cuore di Catania: la nuova libreria sarà un luogo da vivere, di incontro e stimolo per tutta la comunità".

Sviluppato su due piani per complessivi 360 mq, Mondadori Bookstore ha in assortimento più di 50.000 volumi tra narrativa, saggistica, varia, classici, più il reparto di fumetti, dai manga ai supereroi alla graphic novel. Non manca una selezione dedicata al territorio siciliano e agli autori locali. Immancabile, in ogni libreria, l’area per l'editoria specializzata in bambini e ragazzi, inclusi giochi didattici e libri illustrati.

A disposizione dei visitatori anche un assortimento di prodotti di cartoleria, gift box e gift card. Al secondo piano lo spazio per gli eventi letterari e musicali.

Tutti i clienti del Mondadori Bookstore possono usufruire di servizi digitali come Pick Up Point, per il ritiro gratuito nel punto di vendita di un libro acquistato su Mondadoristore.it, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli; Prenota e ritira e Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in libreria.

La strategia

Con questa apertura salgono a quattro le librerie Mondadori Store a Catania. La nuova apertura catanese rientra nel più ampio processo di sviluppo rete intrapreso da Mondadori Retail nel 2021. "In questo anno caratterizzato da un grande dinamismo nel settore del libro crediamo sia prioritario investire sia nello sviluppo delle librerie fisiche sia nell’arricchimento dei servizi -commenta Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail- privilegiamo l’apertura di punti di vendita di medie dimensioni, nelle città più grandi in gestione diretta e nei piccoli centri per i franchising, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni culturali delle comunità locali con un'offerta sempre più vicina al cliente. Mettiamo inoltre a disposizione dei nostri librai un piano di formazione specifico e nuovi strumenti digitali per favorire ed accrescere la relazione con i lettori su tutto il territorio".

Fra le aperture del 2021 ricordiamo il Mondadori Bookstore a Milano, all’interno del Bicocca Village. Quella di Pontecagnano (Salerno) nel Centro Maximall; e poi i Mondadori Bookstore a Portogruaro (Ve), nel centro commerciale Adriatico2 e a San Martino Buon Albergo (Vr), all’interno de Le Corti Venete, cui seguiranno in autunno 2021 altre tre librerie dirette sempre nel centro-nord.

Fra le aperture in franchising ricordiamo quelle a Cava de Tirreni, L’Aquila, Avella, Napoli e Frascati.

Just Comics

La strategia di Mondadori Retail punta anche alla valorizzazione di reparti come il nuovo format Just Comics: una fumetteria nella libreria, per dare visibilità a un settore editoriale in costante crescita presso il pubblico. Just Comics è presente a Milano con un intero piano dedicato nella libreria Rizzoli Galleria e nel Mondadori Megastore di piazza Duomo, nei Mondadori Bookstore di Arese, Padova, Bologna, Roma via Appia e Fiumicino, e con un ampio reparto nelle principali librerie della rete, oltre che su www.mondadoristore.it. Con una selezione di 10.000 volumi a fumetti e illustrati, che spazia dai manga alla graphic novel ai supereroi, sarà un nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati di comics e chiunque abbia voglia di esplorare un mondo pieno di storie.