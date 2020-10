Mondadoristore.it, il sito di eCommerce di librerie Mondadori, festeggia il 20° compleanno con iniziative promozionali insieme a personaggi del mondo della cultura e dell’intrattenimento.

Nato nel 2000 con un’offerta dedicata solo ai libri, Mondadoristore.it è stato tra i pionieri del retail online. Oggi è uno dei principali media store sulla rete, grazie all'ampiezza dell'assortimento: a libri tradizionali si sono aggiunti via via la musica, i film, i lettori per libri digitali (ebook reader), i giocattoli, e infine la cartoleria.

"Siamo stati tra le prime catene italiane ad affiancare l’eCommerce alle librerie sul territorio -rievoca Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail- un’attività che ci ha consentito di ampliare i canali di vendita della nostra rete, affermando rapidamente la presenza di Mondadori Store anche online. Negli anni abbiamo sviluppato diversi servizi integrati che uniscono il mondo online di Mondadori Store alle 550 librerie fisiche, per portare la nostra proposta ai lettori in ogni momento. Le visite sul sito sono aumentate a tripla cifra durante i mesi del lockdown rispetto al 2019, e per il 2020 stimiamo una cifra record di oltre 40 milioni di visite".

Le iniziative

Piero Armenti, Silvia Avallone, Massimo Bisotti, Federica Bosco, Glenn Cooper, Andrea De Carlo, Gordon, Q4, Licia Troisi, Marzia Sicignano, Paolo Stella e tanti altri scrittori, youtuber e i protagonisti dei grandi eventi di Mondadori Store, hanno festeggiato il compleanno con un videomessaggio di auguri dai profili social di Mondadori Store.

In occasione dell’anniversario, a partire da oggi e per venti giorni, Mondadoristore.it offre la spedizione gratuita su tutti gli acquisti effettuati e sconti eccezionali sui libri, bestseller della categoria musica e film e su una selezione di idee regalo. In più, in arrivo tanti nuovi eventi online, tra cui Francesco Sole e altri ospiti per esclusive chat room insieme ai lettori.

L'Adv (originale) a cura di Canali&C.

L’iniziativa è accompagnata da una campagna di comunicazione con il claim Click e a capo che coinvolge più mezzi: web, social, dem, radio e in store. L’adv, realizzata dall’agenzia Canali&C., gioca con tono ironico sul ricordo degli avvenimenti legati alla storia editoriale e del costume che hanno segnato gli ultimi 20 anni: "2002: la parola selfie non esisteva", "2006: eravamo ancora bravi a calcio", "2010: Ti seguo non suona più come una minaccia", "2018: la Garbo non è la Greta più famosa".

Su Mondadoristore.it è possibile scegliere da un catalogo di oltre 1 milione di titoli, tra libri in lingua italiana e originale, testi scolastici e eBook, insieme ai migliori eReader e accessori per leggere in assoluta libertà, film in Dvd e Blu-ray, musica di tutti i generi, giocattoli, idee regalo e prodotti di cartoleria. L’intera offerta della più estesa rete di librerie in Italia è sempre accessibile attraverso i servizi multicanale gratuiti a disposizione, come Pick Up Point, per ritirare comodamente in store un prodotto acquistato online; Prenota e ritira, ovvero la possibilità di prenotare online per poi ritirare e acquistare in negozio o in uno degli 11.000 uffici postali italiani, e Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in libreria.

L’esperienza di acquisto online si arricchisce anche grazie ai contenuti editoriali curati da una redazione di esperti e lettori entusiasti che segnala quotidianamente le novità del momento, le promozioni, gli eventi legati al mondo editoriale e dell'intrattenimento. Non mancano mai percorsi tematici sulle uscite più interessanti e notizie sui titoli di nicchia o specialistici per gli appassionati e gli addetti ai lavori.