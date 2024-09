Mondelēz Italia e Gruppo BBoard proseguono la partnership nata dieci anni fa per sviuppare servizi per la promozione in Gdo di freschi e surgelati

Mondelēz Italia (azienda protagonista nell’industria alimentare con marchi familiari come Sottilette, Philadelphia e Fattorie Osella) e Gruppo BBoard confermano la loro collaborazione, nata dieci anni fa, anche per il 2025. Iniziato nel 2016, il percorso fondato su un visione comune d’intenti che ha visto entrambe le realtà crescere e innovare insieme. Protagonista a livello operativo di questa collaborazione è BBoard Services, business unit di Gruppo BBoard leader nei servizi per la promozione in Gdo di marche e prodotti freschi e surgelati, forte di un parco vasche refrigerate di oltre 2.500 unità, 1.000 delle quali dedicate alla collaborazione con Mondelēz Italia, che si avvale delle competenze di BBoard Services per movimentare le vasche attraverso i punti di vendita in tutta Italia, gestendo al meglio necessità e promozioni che si sviluppano nel corso dell’anno.

Oltre alla movimentazione, BBoard segue tutti i servizi correlati dall’installazione alla manutenzione alla personalizzazione grafica, grazie anche a un gestionale creato ad hoc che garantisce tracciabilità e monitoraggio costante e completo per ogni unità e in ogni fase del processo.

“Il nostro compito come partner strategico e consulenziale per Mondelēz Italia è quello di rispondere a ogni esigenza relativa al mondo vasche –afferma Massimo Sala, ceo di Gruppo BBoard–. La collaborazione non si esaurisce solo su un piano prettamente operativo. La ricerca costante di nuove soluzioni espositive è alla base della nostra proposta sia in termini di nuove tecnologie a supporto di eventi promozionali che sostenibilità ambientale”.

Tra i punti di forza garantiti da BBoard Services anche l'attenzione all’ambiente e alla riduzione dei consumi energetici con soluzioni come gli espositori refrigerati chiusi e utilizzo di gas green.

Il rinnovo della partnership per il 2025 vedrà Mondelēz Italia arricchire di un centinaio di espositori refrigerati il proprio parco vasche: è un nuovo punto di partenza per un ciclo quinquennale che andrà a rafforzare una collaborazione divenuta un benchmark per il mercato della grande distribuzione. “Il rinnovo della partnership tra Mondelēz Italia e Gruppo BBoard rappresenta per noi un esempio virtuoso di collaborazione a lungo termine, che si traduce nella capacità di cogliere tempestivamente le nuove opportunità che si presentano sul mercato supportando al meglio i nostri clienti -aggiunge Francesca Pozzi, trade activation & perfect store manager di Mondelēz Italia. Siamo entusiasti della relazione che siamo riusciti a costruire e coltivare negli anni, orientata a sviluppare soluzioni innovative capaci di valorizzare sempre i nostri iconici marchi all’interno di un parco vasche che si è trasformato nel tempo, anche in chiave di crescente sostenibilità. La sostenibilità è infatti un pilastro strategico della Vision 2030 di Mondelēz International, un impegno che coinvolge tutta la filiera produttiva e che vede nel punto di vendita della grande distribuzione un punto di contatto fondamentale con i nostri consumatori finali”.