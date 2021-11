Mondo Convenienza ricerca 500 addetti in tutta Italia

Mondo Convenienza impiega oltre 3.600 collaboratori (addetti alla vendita), il 70% dei quali ha meno di 35 anni. Nel 2020 l’azienda ha investito in formazione 250.000 ore, attraverso corsi specifici per ogni mansione, e formazione generale, erogata in tutte le sedi del Gruppo. La crescita interna dei collaboratori è un principio fondamentale in Mondo Convenienza, che offre percorsi di carriera e posizioni aperte rivolte esclusivamente ai dipendenti. Tutti i venditori neoassunti vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale di 8 settimane, articolato in più fasi durante il quale imparano a progettare graficamente gli ambienti da arredare e a offrire diverse soluzioni e servizi su misura.

In questo periodo Mondo Convenienza ha aperto una nuova ricerca di personale in tutta Italia, in particolare per i seguenti 26 punti di vendita: Moncalieri, Settimo Torinese e Serravalle Scrivia (Piemonte); Brescia, Como, Cremona, Bergamo, Lissone, Milano Rescaldina e Voghera (Lombardia); Venezia e Verona (Veneto); Bologna, Ravenna e Rimini (Emilia-Romagna); Grosseto, Pisa e Prato (Toscana); Roma, Latina, Frosinone e Viterbo (Lazio); Marcianise, Pompei e Salerno (Campania).

Anche la nuova prossimità

Attivo in Italia con 44 punti di vendita e 41 centri logistici, Mondo Convenienza è alla ricerca di 500 addetti alle vendite aperte in tutta Italia. Una ricerca legata anche alla crescita: la catena prevede, entro il primo semestre del 2022, l’apertura di due nuovi punti di vendita, un megastore a Catanzaro e un negozio di prossimità dalle dimensioni più contenute a Savona. A proposito di prossimità, ha appena inaugurato il suo primo ministore, a Bussolengo nel centro commerciale Porte dell'Adige: è il terzo store in Veneto, e vi lavoreranno 23 persone, di cui 18 nuovi assunti. Con una superficie di 242 mq di spazi espositivi, il negozio rientra nel progetto dei negozi di prossimità Mondo Convenienza: store dalle dimensioni più contenute, vicini ai clienti e ai luoghi che frequentano abitualmente.

"La nuova campagna di assunzioni, in un periodo così complesso ma con un forte desiderio di ripartenza, conferma il grande impegno di Mondo Convenienza nei confronti del nostro Paese -commenta Fabrizio Sechi, direttore risorse umane di Mondo Convenienza-. Il nostro piano di espansione continua a produrre un positivo impatto per le economie locali e l’occupazione. L’attenzione alle persone rappresenta inoltre un elemento fondamentale di accelerazione nel nostro processo di crescita, che valorizza il contributo di tutti i dipendenti sin dalla fase del recruiting attraverso un costante accompagnamento durante tutto il percorso di crescita all’interno dell’azienda".