Il nuovo punto di vendita Mondo Convenienza di via Togliatti a Rescaldina, nell'omonimo centro commerciale, si può riassumere schematicamente in 3 cifre chiave: 3 milioni di euro l'investimento per restyling e ristrutturazione; circa 3.000 mq di spazi espositivi e 75 consulenti dell’arredo al servizio dei clienti.

Il nuovo Mondo Convenienza si aggiunge agli 8 già presenti in Lombardia, portando il totale nazionale a 44 punti di vendita visitati ogni anno da oltre 12 milioni di persone. La rete al dettaglio è supportata da 41 snodi (hub) logistici in Italia. Il piano di crescita in Italia prevede, entro il primo semestre 2022, l’apertura di altri quattro punti di vendita, tra megastore e negozi di prossimità per andare incontro alle nuove abitudini di consumo e a tutte le differenti esigenze di acquisto dei clienti.

"Il nostro progetto di crescita ed espansione in Italia prosegue -commenta Dario Carosi, Cio di Mondo Convenienza-. Milano e la Lombardia si confermano territori strategici e siamo particolarmente lieti di aver contribuito al restyling di uno spazio commerciale storico e di grande affluenza. Il nostro impegno è creare punti di vendita di grande qualità, tecnologicamente avanzati ed ecosostenibili e offrire la migliore esperienza di acquisto, grazie a prodotti di filiera made in Italy, a servizi innovativi in-store e online e a un approccio consulenziale omnicanale per soddisfare tutte le necessità dei clienti".

Servizi e novità tecnologiche: dalla videochiamata alle ricariche per auto elettriche

Nel Mondo Convenienza di Milano Rescaldina sono previsti 50.000 visitatori solo nella prima settimana. Il nuovo negozio valorizza l’offerta di soluzioni di arredo realizzate con prodotti di filiera italiana per provenienza geografica, qualità e controllo del processo produttivo, per un totale di 136 aree espositive dedicate ai vari ambienti della casa. Lo stesso percorso espositivo, grazie a lightbox che ne riproducono le immagini, è un omaggio a Milano, capitale del design e dell’arredamento, e al suo hinterland, tra architettura urbana e storia del territorio, mentre i materiali decorativi rievocano la tradizione del design.

Ai servizi già disponibili (acquisto online, live chat sul sito, assistenza e vendita telefonica), si aggiungono importanti novità tecnologiche introdotte per garantire ai clienti, accanto ai vantaggi dei negozi fisici, la comodità e velocità dei servizi online, in un’ottica di integrazione omnicanale. Tra queste, la videochiamata in store, che diventa un vero e proprio canale di vendita: grazie a un avanzato software interno, sarà possibile condurre da remoto e in tempo reale gli appuntamenti di vendita con i clienti, anche qualora i negozi dovessero essere chiusi per necessità legate alla situazione sanitaria.

Altro servizio: il tablet corredato con Mobile Pos, a disposizione di ciascun consulente di vendita, per concludere direttamente con un unico interlocutore tutte le fasi dell’acquisto: dalla consulenza sulla scelta dei prodotti, alla progettazione fino all’ordine e all’eventuale finanziamento con le aziende partner di credito al consumo.

Entro dicembre 2021 verranno inserite nel parcheggio stazioni di ricarica rapida per tutte le auto elettriche.