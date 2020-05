Montrasio Italia: siamo sulla bocca di tutti!

Il lancio delle nuove mascherine è frutto di oltre 70 anni di esperienza: Montrasio Italia nasce nel 1946 come azienda specializzata nel settore tessile per la pulizia industriale. Negli anni, applicando nuove tecnologie nel campo domestico e professionale, allarga il proprio core business, abbracciando fasce di mercato sempre più ampie e articolate, fino a diventare oggi l’azienda italiana leader nel converting di Dry Wipes in full serivice. Ogni anno lavora ed esporta in tutto il Mondo oltre 6.000 tonnellate di TNT. Tutti i prodotti vengono realizzati esclusivamente in Italia, nella sede di Aicurzio (MB): 22.550 mq di spazio industriale per 16 linee produttive a ciclo continuo. Il 60% dei prodotti sono riservati al mercato Private Label. Il 40% è invece dedicato ai marchi di casa, tra cui L’Unico Originale e Nettissimo, che racchiudono una gamma di prodotti destinati alla pulizia industriale, domestica e personale, e L’Unico Alta Qualità, che definisce una linea di prodotti di alta qualità e attenti all’ambiente dedicati al canale GDO.

Con l’avvento dell’emergenza Covid-19, grazie all’intuizione dell’Amministratore Luca Montrasio, l’azienda ha risposto alle nuove necessità della collettività producendo mascherine in TNT, microfibra monouso e mascherine in microfibra riutilizzabili, impermeabili, lavabili e stirabili: “In soli tre mesi abbiamo prodotto oltre 100 milioni di mascherine rifornendo giornalmente i nostri canali distributivi e la nazione. Perché il nostro impegno è lo stesso di sempre: garantire ai nostri clienti serietà del prodotto, qualità, forza produttiva e continuità di rifornimento”.