Mr Pling è un giovane imprenditore e chef cinese molto noto su TikTok: ora vuole sviluppare una catena di raviolerie cinesi partendo da Roma

Inaugurata in via Buonarroti 47, Roma quartiere Esquilino, la prima ravioleria cinese di Mr. Pling è il nuovo progetto gastronomico firmato da Eric Lu, celebre tiktoker ma già imprenditore nella ristorazione romana oltre che chef. Mr. Pling è l'abbreviazione di Mr. Dumpling (letteralmente “signor raviolo”) in omaggio alla cultura gastronomica cinese. In Cina i ravioli simboleggiano fortuna, prosperità e ricchezza e rappresentano uno dei piatti principali del Capodanno cinese nonché buon auspicio per l’anno nuovo. Mr. Pling si ispira così al Dio cinese della ricchezza, ritratto nel logo con una ciotola colma di ravioli (come fossero lingotti d’oro) e vestito di rosso. Nell’era dei social e delle distanze sempre più ridotte tra virtuale e reale, Eric ha messo a punto un progetto personalizzato capace anche di coinvolgere i suoi follower come parti attive.

Il nome del locale è il risultato di una gara (contest) avvenuta sui social e lo stesso menu è stato definito dopo aver fatto testare i piatti ai suoi già affezionati clienti, per abbracciare il gusto italiano pur rispettando le ricette cinesi.

Qui si possono mangiare tantissime varietà di ravioli: dumpling (con farina di grano) e dim sum (con farina di riso) cotti entrambi al vapore o alla griglia e tutti con una vasta scelta di ripieni: manzo, pollo, verdure, gamberi, maiale oltre a un cestino misto pensato per immergersi contemporaneamente in tutti i sapori. Ci sono poi i baozi (panini cotti al vapore) farciti con funghi shitake e tofu affumicato o con carne di maiale, bieta cinese e zenzero ma anche jiamo (panini croccanti tradizionali) con ripieno di manzo o maiale stufato. Fra i primi cinesi: tagliatelle fatte a mano servite in brodo saporito e spaghetti pechinesi. Da accompagnare con le birre tipiche TsinDao e Sapporo o con il thè giapponese, verde o al gelsomino. Infine dolci come i ciocco bao ripieni di cioccolato fondente al 60%, nocciole e riso soffiato.

Tutte le ricette sono eseguite su indicazione di Eric Lu che, dopo una lunga ricerca e formazione in Cina, ha elaborato le linee guida per garantire qualità e replicabilità. Ed è sulla scia di questo pensiero che Eric vuol dar vita a un vero e proprio franchising con, già in cantiere, nuove aperture in zona Marconi e Piazza Bologna anche se l’idea di portare i veri dumpling in tutta Italia non è poi così lontana.

“L’obiettivo è di espandere il format in tutta Italia con un modello di franchising che prevede l’uso del marchio con un supporto operativo, indicazione del design da realizzare e, ovviamente, un’attenta formazione del personale -spiega Eric Lu-. Ci sarà un supporto completo per gli affiliati, con tre format di collaborazione e nessuna royalty, per facilitare l'espansione del brand”

Il design del locale si ispira alla maestosità imperiale di Pechino, con i toni del rosso e del verde e decorazioni tradizionali come lanterne e dragoni, per richiamare l'atmosfera cinese.

Mr. Pling, che si sviluppa su due livelli, può ospitare fino a un massimo di 50 clienti che godono dello spettacolo dal vivo delle esperte signore che preparano a mano i ravioli da poter poi ordinare tramite qr code nell’area interattiva dedicata.