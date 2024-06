Muji entra nella piattaforma BigCommerce

I nuovi siti di Muji su BigCommerce con l'obiettivo di rafforzare la crescita in Europa dove il marchio giapponese opera con alcuni store

Il marchio giapponese di moda e lifestyle Muji ha lanciato i suoi nuovi siti web sulla piattaforma BigCommerce per sostenere la crescita europea. Con più di 1.000 negozi fisici in tutto il mondo, il brand vende oltre 7.000 articoli di ispirazione giapponese che vanno dall'abbigliamento agli articoli per la casa, fino ai prodotti alimentari e conta una presenza fisica in Italia con cinque negozi di cui tre a Milano, uno a Torino e uno a Bologna.

"Abbiamo un ambizioso piano di crescita in Europa e avevamo bisogno di una piattaforma che sostituisse il nostro sistema obsoleto e ci fornisse un accesso immediato alla tecnologia leader del settore -ha dichiarato Chuan Huang, responsabile dell'eCommerce di Muji Europe-. BigCommerce si è rapidamente rivelata la nostra migliore opzione grazie al suo costo totale di proprietà, alla rapidità di implementazione, all'agilità della piattaforma e alla flessibilità che garantisce la futura sostenibilità delle nostre operazioni. Stiamo già riscontrando miglioramenti nel traffico e nelle conversioni dal nostro lancio su BigCommerce."

I siti

Le nuove funzionalità online di Muji permettono di soddisfare la crescente domanda proveniente sia dalle città chiave che da tutto il territorio italiano. Grazie a queste innovazioni, MUJI può offrire una gamma più ampia di prodotti, inclusi articoli di arredamento di grandi dimensioni, che sono difficili da esporre in modo estensivo nei negozi fisici a causa dei limiti di spazio.

"La nostra piattaforma open SaaS e componibile offre ai rivenditori enterprise la possibilità di integrare lo stack tecnologico scelto e di ottimizzare i loro negozi per creare esperienze personalizzate per i clienti, con la scalabilità e la flessibilità necessarie per sostenere la crescita futura. Siamo pronti a supportarli mentre continuano a crescere" aggiunge Mark Adams, senior vice president e general manager Emea di BigCommerce.

Lo sviluppo della rete

In collaborazione con l'agenzia di eCommerce londinese GPMD, Muji ha lanciato nuovi negozi online in cinque mercati chiave: Italia, Regno Unito, Francia, Germania/Austria e Spagna/Portogallo, oltre a un negozio ulteriore che serve il resto dell'Europa. Ogni portale presenta lingue, cataloghi, prezzi, categorie, metodi di consegna e pagamenti localizzati.