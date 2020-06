Multicedi: un Maxistore Decò a Vallo della Lucania

Si amplia la rete vendita di Multicedi in Campania con l'apertura di una struttura realizzata a Vallo della Lucania (Sa), estesa su un'area di 1.300 mq. Il Maxistore Decò, situato in via Niccolò Lettiero, conta un assortimento di oltre 10.000 referenze e impiega 60 addetti.

Angelo Merola, responsabile marketing Multicedi, spiega: “Attraverso una distribuzione intelligente degli spazi e un’offerta completa, puntiamo a far vivere all’interno degli ambienti del supermercato momenti di consumo nuovi e a tutto tondo, che la distribuzione organizzata è chiamata a offrire in risposta a una serie di esigenze sempre più complesse e composite da parte dei consumatori. Tutti i servizi che offriamo in questo Maxistore (alcuni dei quali costituiscono un’assoluta novità per Decò), hanno come principale obiettivo quello di migliorare l’esperienza d’acquisto del consumatore ed essergli ogni giorno più vicini”.

Lo store

All'ingresso dello store si trova il winebar dove i clienti possono scegliere anche di consumare alcune delle lavorazioni realizzate al momento nei diversi reparti. Il reparto ortofrutta è dotato di un caratteristico chiosco, nel quale è possibile acquistare spremute o tagliate di frutta da asporto o consumo immediato. L'offerta die freschi si sviluppa nei reparti panificio e pasticceria, gastronomia con cucina dove si possono acquistare preparazioni da asporto o consumazione in loco; macelleria self-service e assistita, pescheria. Sono presenti l'enoteca e un bar ma anche il non food con un box dedicato alla tecnologia e telefonia mobile. Il punto di vendita è dotato, inoltre, di una ludoteca dove poter lasciare i bambini durante gli acquisti. Lo store è aperto da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 23 e la domenica dalle 8 alle 22.