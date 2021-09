Per rendicontare le performance ambientali sono state impiegate apposite informative dei Sustainability Reporting Standards, definiti dal Gri (Global reporting initiative), che rappresentano uno dei quadri di riferimento più conosciuti e impiegati a livello internazionale. Il bilancio ambientale ha inoltre una caratteristica particolare: è partecipativo, ossia costruito attraverso il contributo degli stakeholder che con Mutti hanno progettato e implementato iniziative specifiche in grado di migliorare gli indici ambientali del Gruppo. Ad essi è stato infatti affidato il racconto di queste azioni ideate e realizzate a quattro mani. Cnr, Scuola Sant’Anna di Pisa, WWF Italia, Hort@ (spin off dell’Università Cattolica), Ente Parchi del Ducato, sono solo alcuni dei compagni di strada che hanno messo a fattor comune il proprio spirito innovatore in ambito ambientale.

Le principali azioni

ENERGIA I consumi energetici, considerando l’incremento della produzione, non sono però cresciuti proporzionalmente all’aumento delle tonnellate di prodotto finito: da 1,76 GigaJoule per tonnellata nel 2019 a 1,72 nel 2020. Da non omettere la presenza di impianti fotovoltaici in due degli stabilimenti del Gruppo, che nel periodo 2018-2020 hanno garantito un risparmio di 1.500 tonnellate di CO2.

RISORSE IDRICHE Venendo all’impronta idrica, sull'onda della riduzione (-4,6%) dei consumi tra 2010 e 2015 lungo un'ampia porzione della catena del valore, grazie anche collaborazione di oltre 60 aziende conferenti, non sono mancati interventi di miglioramento dell'efficienza negli stabilimenti, per aumentare i quantitativi di acqua riutilizzata e depurata, in modo da ricorrere sempre meno al prelievo idrico di superficie e di falda.

RICICLO Non meno importante nell'ambito agri-food l'impatto della produzione dei rifiuti e del loro riciclo e riutilizzo. Mutti recupera o ricicla oggi l’81%. Nel 2020, il rapporto tra rifiuti e prodotto finito è pari al 4,1%, migliore del 2019 (4,7%). Il pomodoro fresco non idoneo alla trasformazione viene impiegato in zootecnia o per la produzione di biogas, in un’ottica di economia circolare. Nel 2020 risulta riciclabile il 99% degli imballaggi primari e secondari, con obiettivo 100% per il 2021. Circa 1/4 del totale risulta derivato da materiale riciclato.

BIODIVERSITÀ Nel 2019 Mutti ha sostenuto il progetto di riforestazione denominato KilometroVerdeParma e nel 2020 ha lanciato un’iniziativa di piantumazione denominata Mille Querce. Il progetto ha già visto la messa a dimora di 1.100 piante, di cui 130 querce, in un’area di 50.000 metri quadrati in aree demaniali dei Comuni di Montechiarugolo, Traversetolo e Sissa Tre Casali e proseguirà con l’inclusione di altri Comuni interessati.