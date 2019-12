Naïma: a Reggio Calabria il beauty store dotato di Spa

Una superficie più ampia e un look rinnovato per il beauty store Naïma in Corso Garibaldi 137 a Reggio Calabria che si arricchisce di un’area di 200 mq che si sommano agli 800 già presenti, per raggiungere una dimensione di 1.000 mq. Il progetto di re-thinking vede l’inserimento di tutti i retail touch point del gruppo, in un ambiente che si caratterizza per lo stile liberty reggino degli anni ’40 volutamente enfatizzato e rivisitato.

Lo store propone insieme agli spazi dedicati alla vendita anche servizi esclusivi come il corner Nail Bar, l’Hair Spa Aveda e la Spa di Clarins. È stato inoltre realizzato anche un open space dedicato agli eventi all’interno del quale Deborah Squillace e i NaïmAngels realizzeranno incontri speciali dedicati ai clienti.

“Il beauty store di Corso Garibaldi rappresenta per noi la storia. Abbiamo aperto nel 1966, con papà Domenico, pensando al futuro e oggi, a distanza di anni, lo ripensiamo in chiave nuovamente futuristica, per offrire ai nostri clienti una shopping experience unica e completa” spiega Giuseppe Squillace, Ad Naïma Calabria.

Fabio Lo Prato, Managing Director Naïma, aggiunge: “La strategia che stiamo portando avanti in questi mesi, che ci ha visto ripensare i beauty store esistenti e aprirne di nuovi in tutta Italia, è merito della lungimiranza dei nostri soci, che continuano a voler innovare, e dei loro investimenti”.