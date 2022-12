Nasce Glovo Local: una soluzione su misura per le imprese locali

Glovo, uno dei principali operatori di consegna multicategoria al mondo, ha implementato la propria strategia finalizzata a fornire soluzioni integrate per migliorare e facilitare le operazioni di onboarding sulla piattaforma delle piccole e medie imprese. Con il suo nuovo servizio, Glovo Local, l’azienda invita le realtà locali a collaborare, far crescere e gestire le proprie attività sfruttando la propria piattaforma digitale.

Progettato in maniera intuitiva e facile da navigare, Glovo Local presenta tre semplici passaggi per le aziende per collaborare con Glovo, dall’inserimento dei dati relativi all'azienda, al caricamento del menu o del catalogo fino all’onboarding dei dati per cominciare subito a collaborare con la piattaforma e ricevere ordini. Il processo è inoltre facilitato dal supporto di un agente di vendita Glovo, per rendere più agevole l'onboarding. Con questo, Glovo Local mira a ispirare le piccole e medie imprese locali a raggiungere nuovi consumatori ed aumentare le proprie vendite, incoraggiando l'acquisto dei prodotti che consolideranno il ruolo della produzione locale per rilanciare l'economia del Paese.

L’offerta di Glovo per le PMI va oltre la consegna ed è stata pensata affinché le aziende trovino tutto ciò di cui hanno bisogno per aumentare le vendite, crescere e gestire il proprio business.

Grazie alla collaborazione con Glovo, le aziende sono in grado di cogliere enormi opportunità che vanno dall'avere accesso a un maggior numero di clienti, all'aumento degli ordini, ad una migliore visibilità, all’accesso ad una varietà di iniziative di marketing e comunicazione, fino all’assistenza clienti sempre attiva per garantire un'ottima esperienza al cliente.

Glovo è parte integrante delle città in cui opera, per questo desidera aiutare le imprese locali a crescere online. La missione dell’azienda è permettere a migliaia di attività locali di diventare digitali. Grazie alle soluzioni integrate di Glovo, l’azienda punta a diventare il miglior alleato digitale per le piccole e medie imprese, per favorire e supportare gli imprenditori e le economie locali.

A proposito di Glovo

Glovo è una piattaforma che ti consente di ricevere e inviare qualsiasi prodotto all'interno della città. In Italia, il servizio è attualmente disponibile in oltre 450 città, coprendo sia le grandi piazze sia i comuni più piccoli. A livello internazionale, Glovo è presente in oltre 25 paesi in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni visita: https://glovoapp.com