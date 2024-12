Natalizioso: il concorso instant win di Unes e Il Viaggiator Goloso

In occasione del Natale, Unes e Il Viaggiator Goloso lanciano un concorso che mette in palio numerosi premi e con un'estrazione finale

Fino al 24 dicembre sarà attivo il concorso instant win dedicato al Natale lanciato da Unes e il Viaggiator Goloso. L'iniziativa chiamata Natalizioso mette in palio tante gift card, del valore di 10, 50 e 100 euro, oltre a 10 gift card Spesa per 1 anno del valore di 3.000 euro ciascuna. Il concorso prevede inoltre l’estrazione finale che mette in palio una vacanza all inclusive per due persone alle Maldive.

Come partecipare

I clienti potranno fare una spesa minima di 40 euro e mostrare la Unes Card in cassa per ottenere il diritto a una giocata sull’App Unes ottenendo un codice gioco, che sarà direttamente visibile sullo scontrino. Dovranno poi entrare nella sezione dedicata al concorso e iniziare a giocare. Sarà visibile un contatore che mostrerà il numero di giocate disponibili.

La strategia

Il concorso è stato pensato per mantenere alta l’interazione con il brand e assicurarsi un crescente numero di clienti attraverso la propria App ufficiale, invitandoli a vivere un’esperienza di shopping innovativa e divertente. L’obiettivo è di premiare la fedeltà dei partecipanti e, allo stesso tempo, incentivare l’utilizzo dell’App Unes, stimolando nuove abitudini di consumo.