Negli store Carrefour 100 locker in sinergia con InPost

Prosegue la sinergia tra il Gruppo InPost, specializzato nelle consegne out of home, e Carrefour. Negli store della rete arrivano 100 locker

Cento nuovi locker verranno installati nei punti di vendita Carrefour grazie alla partnership con il Gruppo InPost, specializzato nelle consegne out of home.

“Siamo particolarmente orgogliosi di proseguire la collaborazione con InPost -dichiara John Agostini, direttore franchising ed espansione Carrefour Italia-. I servizi aggiuntivi che i nostri punti di vendita offrono rappresentano un tassello fondamentale della nostra strategia in Italia e come azienda vogliamo continuare a puntare su quelli che riteniamo utili per le esigenze della nostra clientela. Il fattore tempo, infatti, è oggi molto importante e offrire la possibilità di inviare o ritirare un pacco in modo semplice e veloce mentre si fanno acquisti quotidiani è un vantaggio prezioso per tutti”.

La collaborazione

Con questo nuovo accordo, i locker totali installati presso i supermercati Carrefour saranno circa 170 e permetteranno di spedire e ritirare i propri pacchi in qualsiasi momento presso il supermercato di fiducia o più vicino, prima o dopo la spesa. “Abbiamo iniziato l’anno fiduciosi di continuare a crescere in Italia con partner di rilievo -commenta Nicola D’Elia, managing director Southern Europe di InPost-. Poter unire il ritiro e la spedizione pacchi al momento della spesa permette ai consumatori di risparmiare tempo e ridurre gli spostamenti, che si traduce in minor traffico ed emissioni. Gli utenti ormai lo sanno e non si

fanno sfuggire questa opportunità, che pian piano sta mettendo radici anche nelle abitudini della popolazione italiana, com’è ormai consuetudine in diversi Paesi del nord Europa.”

La rete InPost nel nostro Paese ha superato i 7.500 punti, tra locker e punti di ritiro e spedizione presso gli esercizi commerciali di quartiere, anche grazie alla collaborazione con partner di rilievo, come il noto marchio francese.