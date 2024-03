Carrefour sperimenta il live shopping, prossimo appuntamento a Pasqua

Il 25 marzo prevista la nuova live shopping a tema pasquale nell'ipermercato Carrefour ad Assago

Non c'è due senza tre, Carrefour Italia durante una sessione all'eCommerce Food Conference di Bologna, ha annunciato che terrà una prossima sessione di live shopping a tema pasquale, il 25 marzo nell'ipermercato di Assago (Mi). Una conferma che i due appuntamenti tenuti a fine 2023 hanno suscitato interesse verso una forma comunicativa e un canale di vendita innovativi.

"Carrrefour Italia -dice Giulia Greta Pochettino, eCommerce category manager dell'azienda- è stata la prima insegna della gdo in territorio italiano a decidere di fare un evento di Live Shopping. Un momento di interazione, vendita e consulenza di prodotti presenti all'interno del nostro assortimento, fatto all'interno di un punto di vendita da una creator e da un nostro category manager". La realizzazione dell'evento è stata affidata a Marlene, società che sviluppa la piattaforma per il live commerce.

"Le live, versatili e phygital, sono state focalizzate su due tematiche e in due format espositivi diversi -continua Federica Butera, eCommerce category specialist di Carrefour Italia-. Parliamo del market gourmet in viale Bezzi a Milano per la live a tema natalizio, mentre nel caso del vino, siamo stati nell'ipermercato di Assago, che ha una vasta profondità assortimentale e un'alta pedonabilità". Chiusa la nuova live pasquale torneremo sul tema per fare il punto sui risultati e le prospettive del live commerce per Carrefour e il mondo della distribuzione moderna.