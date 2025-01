Nel 2025 in arrivo nuovi corner Expert In

Nel 2024 avviati quasi 30 corner Expert In dedicati ai technical consumer goods in altrettanti ipercoop di Coop Alleanza 3.0

Quasi 30 corner Expert In all’interno di altrettanti ipercoop: così Coop Alleanza 3.0 ha messo a terra la partnership stretta con il brand di elettronica Expert nel novembre 2023, estendendo l’offerta di technical consumer goods con una gamma di prodotti che va dai piccoli e grandi elettrodomestici alla telefonia, passando per l’informatica. Gli spazi Expert In si trovano nelle regioni di presenza della cooperativa, cioè Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Lo sviluppo dei corner Expert In

Dopo il punto pilota del brand specializzato in eldom è all’interno dell’area di vendita dell’ipercoop Ariosto di Reggio Emilia, inaugurato a fine 2023, le aperture sono proseguite lungo il 2024. Nell’anno appena concluso, la nuova insegna ha aperto all’interno degli ipercoop nei territori di Ferrara, Modena, Mantova, Bari, Ravenna, Lecce, Piacenza, Carpi (Mo), Barletta, Taranto, Foggia, Matera, San Giovanni Teatino (Ch), Cesano di Senigallia (An), San Donà (Ve), Imola (Bo), Lugo (Ra), Bologna.

Il 2025 per i corner Expert In

Nel 2025 altri Expert In verranno inaugurati dentro altri ipercoop di Coop Alleanza 3.0, aumentando la capillarità. Si possono trovare corner Expert In in tre dimensioni, dai più piccoli di circa 150 metri quadri ai più grandi che superano i 500, anche se la maggior parte misura tra 250 e i 300 mq.

Expert In, proposta omnicanale, promo per i soci Coop

Il format si caratterizza per una proposta disponibile sia fisicamente che sul totem digitale in negozio, che estende l’offerta a migliaia di prodotti. Le offerte sono proposte sia sui cataloghi Expert che sul volantino Coop, con la presenza di promozioni dedicate ai soci Coop. I soci e i consumatori sono affiancati nella loro esperienza d’acquisto dalle consulenze del personale appositamente formato della cooperativa, grazie ad un percorso di aggiornamento concepito appositamente.