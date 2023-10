Expert in, i nuovi corner con Coop dedicati alla tecnologia

Il piano prevede 71 corner store Expert In, grazie ai quali negli ipercoop sarà presente un’offerta specializzata sui technical consumer goods. Il programma di aperture inizia a novembre per proseguire nel 2024

I primi corner Expert In apriranno (novembre 2023) a Reggio Emilia (centro commerciale Ariosto) e a Gravellona Toce. Poi è previsto un primo roll out da "Trieste alla Puglia", come ha detto molto icasticamente Alessandro Bruni, direttore merci Coop Alleanza 3.0, per almeno 71 punti specializzati con cassa all'interno degli ipercoop. L'obiettivo è aprire questi corner in tutti i 33 ipercoop. Dopo mesi di lavoro, Expert, Coop Alleanza 3.0 e le Cooperative aderenti al Consorzio Nord-Ovest (Nova Coop, Coop Lombardia e Coop Liguria). In Lombardia il primo Expert In è previsto a Crema fine (300 mq con 3 totem), poi seguirà Sesto San Giovanni ad aprile 2024, poi altre aperture fra giugno e settembre, fra le quali Bonola, Baggio e Novate milanese (centro commerciale Metropoli).

"Per le Cooperative l’inserimento di questi corner rappresenta una dovuta evoluzione della piattaforma delle referenze ad alto contenuto di innovazione: i soci e i consumatori che frequentano i punti vendita sono sempre più orientati alla tecnologia e le loro necessità di acquisto sono sempre più diversificate rispetto ai tradizionali reparti alimentari. Nella prospettiva di Coop Alleanza 3.0, Nova Coop, Coop Lombardia e Coop Liguria questo accordo consentirà di incrementare la competitività in un segmento che necessita di rapide rotazioni di assortimento e di un continuo aggiornamento professionale del personale di contatto.

Per Expert, la collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e con le Cooperative aderenti al Consorzio Nord-Ovest (Nova Coop, Coop Lombardia e Coop Liguria) rappresenta un’occasione per avvicinare l’insegna ai clienti in alcune regioni soprattutto nel quotidiano, dove per la spesa alimentare la frequenza di contatto è maggiore. Un apposito programma di coaching Expert, messo a punto dai docenti di Focus Management (istituto diretto da Sandro Castaldo dell’Università Bocconi), favorirà lo sviluppo delle competenze degli store manager che presidieranno gli Expert In, per offrire consulenza qualificata ai clienti nella scelta del loro acquisto.

Il problema di fondo, come ha ben spiegato Alessandro Bruni, è che Coop Alleanza 3.0 e il Distretto Nord Ovest (CNO) non potevano rinunciare al fatturato di questo mondo merceologico rappresentato dalla specializzazione Expert: "Negli ultimi anni avevamo sperimentato un forte calo di fedeltà al reparto eldom da parte dei nostri soci consumatori -precisa Bruni- stiamo parlando di un calo del 20% in termini di penetrazione. A quel punto, o esci da quel mercato o decidi di prendere una strada di specializzazione che ci ha portato a questo traguardo: la partnership con Expert".

Il mondo bianco-bruno-grigio (Ped, computer-telefonia, grandi elettrodomestici) rappresenta per i due gruppi cooperativi almeno 50 milioni di euro di fatturato. Visto il declino del format ipermercato negli ultimi 15 anni, i due gruppi dellla cooperazione di consumo leader nel Nord Italia e in parte del Sud, hanno deciso di rilanciare il reparto e non di chiuderlo.

Uno dei fornitori più importanti della nuova partnership è Gruppo Gaer, rappresentato oggi a Milano dal presidente Paolo Cocci Grifoni: con sede a Cavriago (Re), Gruppo Gaer rappresenta 340 punti di vendita di prossimità che fanno capo a 185 soci. "Abbiamo punti di vendita di varia dimensioni e altrettanto vario potenziale -precisa Cocci Grifoni- si parte da un minimo medio di 40 milioni di euro".

"La specializzazione è fondamentale, soprattutto di fronte a un consumatore esigente instabile e capriccioso, attento al fattore tempo - ha detto Paolo Graziani, direttore offerta commerciale CNO-. Quindi rimarranno al centro la professionalità e la passione".

"Se l'omnicanalità è al centro del piano triennale di Coop Alleanza 3.0 -aggiunge Alessandro Bruni-, questa partnership è un impegno di fronte ai consumatori per recuperare il tasso di abbandono che abbiamo accumulato negli ultimi anni nel comparto multimedia". Il personale è coop (e sarà formato alla pari dei soci Expert), la garanzia è coop, i fatturati pure, anche se -lo ricordiamo- ogni corner Expert In avrà un punto cassa interno.

400

i negozi Expert in Italia

600 mq

la superficie media di vendita

100 mio

EURO il volume potenziale della partnership

6.000

i codici di partenza (su un totale di mercato pari a circa 20.000) Dagli 800 ai 1200 codici sono disponibili subito cioè nella supply chain Coop.

1,8 mio

i soci consumatori di CNO (Consorzio Nord Ovest)

3 mio i soci di Coop Alleanza 3.0