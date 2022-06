Donare benessere alle persone rispettando il pianeta e la sostenibilità ambientale: è questo l’obiettivo di Neutroderma, brand dedicato al beauty-care 100% made in Italy. Con questo scopo il laboratorio interno dell’azienda seleziona materie prime, ingredienti e infine il packaging.

Neutroderma crede nel concetto di natural beauty, una bellezza e una cura della persona in linea con il rispetto della natura. Eco-sostenibilità senza rinunciare alla vastità di assortimento.

Così è nata la nuova linea green, con prodotti adatti a tutte le esigenze della natural beauty routine e per tutta la famiglia, dermatologicamente testati e certificati VEGANOK, per i quali è garantito un processo di ricerca dei migliori ingredienti naturali che non comporta, in alcun modo, lo sfruttamento di animali. Non sapone mani, bagnodoccia, detergente intimo, acqua micellare e latte detergente fatti con materie di origine naturale e vegetale, con un packaging 100% riciclato e riciclabile.

Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo renderlo migliore!

Per maggiori informazioni: Neutroderma