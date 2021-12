Il nuovo Nike store a Milano, in zona Loreto (Corso Buenos Aires 59, ex Le Corti Di Bayres), aperto da Percassi, partner licenziatario di Nike per il Sud Europa, presenta su 780 mq i prodotti, i servizi, l’esperienza in-store e il design più avanzati del marchio forse più famoso nelle calzature tecnico-sportive. Si tratta del 23° store Nike aperto da Percassi in Italia che per Nike ha realizzato anche le aperture di 2 negozi in Spagna, 3 in Portogallo e 3 in Grecia.

Come gli altri negozi, anche questo store pone al centro il consumatore, mettendo a sua disposizione servizi ad alto livello di innovazione per offrire ai Nike Members un'esperienza sempre più coinvolgente, sfruttando il potere del digitale della Nike App in-store. Così tra i servizi da utilizzare all’interno del negozio c’è la possibilità di scansionare i prodotti e visualizzarne le informazioni, oltre che consultare l’inventario online per verificare la disponibilità di modelli, colori e taglie.

Nel nuovo store sarà naturalmente attivo anche il servizio click and collect, per acquistare online e poi ritirare in negozio, oppure farsi consegnare gli articoli direttamente a casa propria.

“Sono molto soddisfatto di questa nuova apertura italiana, che si va ad aggiungere ad un’altra importante del mese scorso ad Arese –commenta Matteo Morandi, amministratore delegato di Percassi Retail–. Siamo molto orgogliosi di essere partner di Nike da ben 21 anni, con cui condividiamo l’amore per lo sport e la stessa visione del marketplace del futuro, mettendo il consumatore al centro”.