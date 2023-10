Nital distributore dei prodotti Victrola

L’azienda torinese amplia il ventaglio di soluzioni dedicate all’audio con il brand americano celebre per i giradischi, grazie a modelli che uniscono un suono di alta qualità a design e funzioni avanzate per una grande versatilità d’uso

Nital consolida la presenza nel settore audio portando sul mercato italiano i giradischi Victrola, storico brand statunitense, conosciuto dagli appassionati di musica e in particolare dagli amanti dei dischi in vinile.

Nata nel 1906 nel New Jersey, l’azienda è specializzata nella produzione di giradischi, con i quali negli anni ha accompagnato gli appassionati nell’ascolto di ogni genere musicale, dalla musica classica al jazz, dal blues al rock, al pop, al metal e via via fino ai giorni nostri.

Alla conquista degli appassionati di vintage

In un contesto di rinnovato interesse dei consumatori per il vintage, Victrola punta su una gamma di soluzioni in grado di coniugare analogico e digitale, puntando sulla massima d’uso. Grazie alla presenza della connettività Bluetooth è infatti possibile ascoltare i propri dischi in vinile su qualsiasi speaker o auricolare connesso.

I modelli a valigetta, dotati di speaker integrato, possono anche riprodurre la musica archiviata su smartphone, tablet, computer o altro dispositivo multimediale dotato di bluetooth. Alcuni modelli, poi, garantiscono la completa connettività con gli smart speaker Sonos, gestita via app.

L'impronta estetica

“L’accordo conferma il nostro impegno anche in questo settore e la nostra volontà di intercettare nuove tendenze, rispondendo alle esigenze di chi non solo desidera un ascolto di alta qualità ma anche attenzione al design e funzionalità evolute - afferma in una nota Gianluca Barresi, commercial director di Nital -. Fin d’ora proponiamo un’ampia scelta di giradischi, in grado di soddisfare le esigenze di ogni consumatore in termini di design, caratteristiche tecniche e anche prezzo”.

Alcuni dei prodotti verranno proposti sul mercato nell’attraente e colorato formato a valigetta: una linea completa che spazia dall’entry level Victrola Journey Torquoise, fino ad arrivare al top di gamma Victrola Stream Carbon Silver e ai nuovi Hi-Res.