Nivea celebra il Natale e accende le luminarie a Milano

Otto chilometri di luci lungo viale Monza a Milano, che partono da piazzale Loreto fino a Sesto Marelli. È il dono che Nivea, marchio del Gruppo Beiersdorf, fa alla città per dimostrare vicinanza ai cittadini e per supportare le comunità locali in questo momento di emergenza sanitaria. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con le Istituzioni locali nonché Comune di Milano, Confcommercio Milano, Associazione culturale Vi.Pre.Go. e Associazione Vivi Viale Monza

Il piano prevede l’istallazione di 74 arcate luminose, nove in più rispetto allo scorso anno, con due scritte di messaggi di auguri, 16 loghi luminosi lungo tutto il percorso, due dei quali, i più grandi, collocati in Piazzale Loreto e in prossimità di Via Eraclito, e l’utilizzo di 33.000 led a risparmio energetico.

“Il progetto di accensione delle luminarie di Viale Monza, realizzato per il secondo anno consecutivo, rappresenta per la nostra azienda un gesto di cura e un chiaro messaggio di vicinanza al territorio in cui, dal 1939, hanno sede i nostri uffici italiani. Un territorio sempre più luogo di aggregazione ed inclusione che merita di essere concretamente valorizzato e sostenuto” afferma Andrea Mondoni, general manager southern Europe di Beiersdorf.