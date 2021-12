Per il terzo anno consecutivo, il Natale di Viale Monza si tinge di Blu e Bianco. Nivea, storico marchio icona del Gruppo Beiersdorf, attivo da quasi 140 anni nella ricerca e nello sviluppo di prodotti per la cura della pelle e da sempre vicino al cuore delle famiglie italiane, si impegna ancora una volta per supportare le comunità ed il territorio locale illuminando, anche quest’anno, la storica periferia Nord di Milano in occasione delle imminenti festività Natalizie.

L'atmosfera natalizia si accende grazie al contributo di Istituzioni locali, realtà imprenditoriali e associazioni del territorio, unite per donare ai milanesi il proprio caloroso contributo. Anche Nivea, a questo proposito, ha deciso di continuare a sostenere concretamente le comunità locali attraverso un gesto semplice ma di grande valore. Con il desiderio di riportare serenità e calore proprio in un periodo dell’anno dove azioni di cura e vicinanza si rendono più che necessarie.

“Nivea da sempre si prende cura delle comunità –afferma Andrea Mondoni, general manager Southern Europe di Beiersdorf. Per questo motivo siamo davvero lieti di continuare a contribuire insieme a Comune di Milano, Confcommercio Milano e associazioni di quartiere, a quest’importante progetto per restituire gioia e calore alla storica periferia nord di Milano dove, da quasi 80 anni, si trova la sede dei nostri uffici Italiani. Per noi quest’iniziativa rappresenta un gesto di cura per la città ma soprattutto per un quartiere ed una comunità a noi tanto cara e vicina che, in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo, necessita di gesti concreti e vicinanza”.

Realizzato con il supporto delle Istituzioni locali - Comune di Milano, Confcommercio Milano, Associazione Vivi Viale Monza e Rete Associativa Vie Milanesi di Confcommercio Milano - il progetto prevede l’istallazione di 78 arcate luminose - 4 in più rispetto a quelle dell’anno precedente - con 2 scritte di messaggi di auguri, 15 loghi luminosi lungo tutto il percorso - 2 dei quali, i più grandi, collocati in Piazzale Loreto in prossimità di Via Eraclito - e l’utilizzo di 33.000 led a risparmio energetico: il consumo infatti sarà di 5 kW anziché i 35 kW previsti dall’utilizzo di lampadine tradizionali. L’accensione delle luminarie è avvenuta il primo dicembre alle 17.15 e anche questa volta si estendono da Piazzale Loreto fino a Sesto Marelli.