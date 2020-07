Noberasco 1908 e Pepino Torino: un gelato in partnership

Per ampliare l'offerta dei propri negozi monomarca di Torino, situato in via Gramsci, Milano, via Spadari, e Albenga, in via dei Mille, Noberasco 1908 propone un nuovo gusto di gelato fior di latte Pepino con mix agrumi e zenzero realizzato in collaborazione con Pepino Torino 1884. Il prodotto è esposto instore all'interno di frigo colorati.

L'offerta degli store del brand si articola in oltre 100 varianti di prodotto sfuso fra frutta secca, morbida e disidratata da scegliere come abbinamento al gelato gusto crema Crema Pepino.