Nomi d’eccellenza alla ventesima edizione di Forum Retail

Tra meno di un mese prenderà il via la ventesima edizione di Forum Retail, l’evento di IKN Italy che richiama la più grande Community di Retailer in Italia e che rappresenta l’unico appuntamento nazionale del settore ad aver scelto il format ibrido.

Un percorso ricco di successi, grazie alla capacità dell’Azienda di proporre novità, adattandosi velocemente alle nuove esigenze del mercato, e dibattiti che affrontano i temi più attuali.

Volti di spicco del panorama del retail nazionale e internazionale si alterneranno sul palco della due-giorni. Un contributo rilevante per approfondire le ultime tendenze in tema di Sostenibilità , oltre a capire i nuovi andamenti “imposti” dal New Normal, sarà fornito da:

Stefano Goglio , Direttore Generale Nespresso Italia , con la partecipazione alla Tavola Rotonda “ Sostenibilità tra Compliance e Leadership ” (28/10, ore 09,40 @Strategy Stage);

, , con la partecipazione alla Tavola Rotonda “ ” (28/10, ore 09,40 @Strategy Stage); Giorgio Busnelli, Direttore delle Categorie Largo Consumo per Italia e Spagna Amazon , e Alessandro Dudech, General Manager Uniqlo Italia che si confronteranno in occasione dell’Intervista Doppia “ Climate pledge, packaging, people: la strategia sostenibile di due top retailer ” (28/10, ore 09,05 @Strategy Stage);

, e che si confronteranno in occasione dell’Intervista Doppia “ ” (28/10, ore 09,05 @Strategy Stage); Simone Masè, Group General Manager Ferrari – Lunelli Group che prenderà parte al Forum con due interventi: sarà uno dei protagonisti della sessione Invitation Only For CEO “(Ri)progettare i valori della sostenibilità post Covid-19: quali priorità per il cambiamento?” (28/10, ore 12,00 @Invitation Only – solo per edizione FISICA). Inoltre, parteciperà alla Tavola Rotonda “Digitale, nuovi formati, experience: il Travel Retail pronto alla ripartenza” (29/10, ore 12,10 @Focus Travel & China).

Un focus sul tema Wholesale sarà fornito da Giacomo Santucci, Presidente Camera Buyer Italia in occasione della Tavola Rotonda “La sfida del Wholesale: l’integrazione delle diverse modalità di acquisto” (28/10, ore 16,50 @Focus Wholesale). Porterà, infatti, la sua testimonianza su temi di estrema attualità, come: l’importanza dell’integrazione omnicanale, il ruolo strategico del digitale per la ripresa, le nuove sfide e gli scenari post covid.

Mario Resca, Presidente Confimprese avrà un ruolo importante nella ventesima edizione del forum. I partecipanti potranno, infatti, sentire la sua testimonianza su diverse tematiche inerenti il mondo Retail: la Giurisprudenza, il Real Estate e il New Normal .

Presenterà lo Speech “La recente giurisprudenza del retail: spunti di riflessione per la "ri-partenza" post covid-19” (28/10, ore 14,05 @Confrimprese: Giurisprudenza & Retail – Sessione organizzata a cura dell’Associazione). Sarà inoltre protagonista con l’intervento “2020 Re-evolution - l’anno zero del Retail” (29/10, ore 11,45 @Confimprese: 8° Retail Real Estate Italia - Sessione organizzata dall’Associazione); oltre a prendere parte alla Tavola Rotonda “The New Normal is here: il mondo del retail post Covid” (29/10, ore 09,10 @Strategy State).

Un importante contributo a tema Innovation sarà fornito da parte di Oscar Di Montigny, Divulgatore e scrittore Chief Innovability & Value Strategy Officer con l’intervento “Innovability: innovazione, sostenibilità e sferismo, l’arte dell'inventarsi e dell’innovarsi per vincere grazie al digitale” (29/10, ore 16,30 @Strategy Stage).

La tematica dell’ Imprenditoria Digitale vedrà la testimonianza di Riccardo Pozzoli, Marketing & Digital Advisor Luxottica che interverrà con lo Speech “Dai Social alle Startup con missione sociale: cosa vuol dire oggi essere un imprenditore digitale?” (29/10, ore 17,20 @Strategy Stage).

Riccardo Vola, General Manager Southern Europe (France, Italy, Spain) and Gift Cards Zalando porterà il suo contributo sui nuovi trend del mercato in tema di Nuovi Modelli di Customer Experience con la partecipazione al Panel dal titolo “Retail Personal Insights - New Experience Models” (28/10, ore 10,10 @Strategy Stage).

La tematica dell’ Omnicanalità sarà approfondito con i contributi di Lucia Marcuzzo, Vice President Central Europe Levi’s, e Giuseppe Stigliano, CEO Wunderman Thompson Italy che parteciperanno alla Tavola Rotonda “Omnicanalità come ecosistema di business: i retailer divulgatori dell’innovazione tecnologica?” (29/10, ore 10,00 @Strategy Stage) in qualità rispettivamente di Relatore e Moderatore.

A questo confronto prenderà parte, direttamente in video conferenza dagli USA, anche Mauro Porcini, SVP & Chief Design Officer PepsiCo che fornirà un’esclusiva testimonianza sul rapporto tra Ripartenza & Design : l'italiano che ha rivoluzionato il design della multinazionale del food&beverage racconterà la ripartenza e il ruolo del design per il business.

Il programma e l’elenco completo degli Speaker di Forum Retail sono consultabili sul sito dell’evento: www.forumretail.com