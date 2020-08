La multinazionale tedesca Nordsee, leader europea nella distribuzione di prodotti ittici, lancia Go! Fish in Italia e inaugura il suo primo ristorante nella food court del centro commerciale Oriocenter, a Orio al Serio (Bg). L’Italia è il secondo paese scelto da Nordsee per l’espansione di Go!Fish dopo l'apertura, a metà dicembre 2019, del primo ristorante in Belgio, a Wijnegem, vicino ad Anversa.

Il format Go!Fish nasce con l'obiettivo di servire pesce di altissima qualità in un ambiente informale decorato con elementi vintage ispirati ai diner degli anni Sessanta, in un’atmosfera permeata da riferimenti alla pop art.

Alle proposte di pesce tipiche della cucina nordeuropea, si affiancano tradizionali piatti italiani come il fritto misto. In più, uova strapazzate, insalate di avocado, salmone affumicato e carpaccio salmone sono solo alcuni dei piatti serviti nel ristorante che offre un menù dalla colazione alla cena inclusa selezione di dessert.

Nei ristoranti Go!Fish l’ambiente è informale, metropolitano e moderno: alla cura per i dettagli si aggiunge anche un’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità grazie alle confezioni in carta e ai vassoi in cellulosa, riciclabili.

"La formula di Go!Fish unita a un design retrò e accattivante consentirà a Nordsee di svilupparsi molto rapidamente a livello nazionale e all’estero –aggiunge Carsten Horn, Ceo di Nordsee Holding. – Stiamo già lavorando su prossime aperture in Europa, e siamo attualmente alla ricerca di partner in franchising e di location adeguate per poter proseguire con la crescita del marchio".