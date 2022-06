Not After Ten: un pop-up store a Rinascente Milano

La strategia di promozione del giovane marchio Not After Ten prosegue con nuove iniziative di collaborazione. Il brand ha aperto un pop-up store a Rinascente Milano

Dopo l'esperienza a Rinascente di Torino, con un primo temporary store, il neo-nato brand Not After Ten di Veronica Ferraro, influencer da 1,4 milioni di follower, replica a Milano con un pop-up store che intende omaggiare la settimana del Salone del Mobile e, per questo motivo, resterà visitabile fino al 20 giugno. Il colore acceso delle collezioni è il protagonista di questo spazio a Rinascente Milano Annex dove viene proposta la capsule collection di Bodysuit Sunrise lanciata lo scorso 7 aprile. Per valorizzare i prodotti, il marchio punta su un allestimento originale e di grande impatto visivo che richiami le tonalità dei body, pensati in 12 differenti colori che spaziano dal fluo alle tonalità nude. A delimitare l’area del Pop Up, un maxi tappeto fucsia con rappresentato il logo del brand nel colore giallo fluo, manichini e cubotti dai colori fluorescenti come espositori si alternano a stender bianco ottico pensati per esaltare le tonalità dei body.

Questa iniziativa si inquadra nel piano di sviluppo del giovane marchio e, al tempo stesso, partecipa concretamente alla #designweek che vede il coinvolgimento di tante aziende, di retailer e di noti marchi dell'industria che stanno contribuendo con iniziative e attività che abbiamo raccontato in questo articolo.