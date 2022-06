Fuorisalone 2022: le iniziative dei retailer e dell’industria

Insegne distributive e brand noti stanno organizzando per il Fuorisalone 2022, per la MIlano Design Week, numerose iniziative

In occasione del Fuorisalone 2022, molte insegne hanno organizzato iniziative e attività per accompagnare la Milano Design Week, in programma nel capoluogo lombardo dal 6 al 12 giugno. Installazioni, eventi creativi e d'arte, di intrattenimento e di incontro. Vediamo quali sono e chi sta intervendo.

Le soluzioni di Ikea

All’interno degli spazi di Base Milano, l'insegna di arredamento ha organizzato il suo Ikea Festival, un palinsesto di eventi per raccontare il futuro del design, indagare come si è evoluto il rapporto delle persone con la propria casa e mostrare come sia possibile migliorare la vita quotidiana della maggioranza delle persone.

Tre i momenti esperienziali previsti. Innanzitutto, è possibile visitare Ögonblick - A Life at Home Exhibition, un’istallazione fisica e digitale, un racconto della vita in casa che nasce dalla profonda comprensione delle persone e del loro rapporto con lo spazio domestico.

Inoltre, prendono vita le Life at Home Stories, una serie di brevi documentari su persone

appartenenti a differenti contesti sociali e sulla loro vita in casa in diversi Paesi del mondo.

Questa illustrazione del rapporto tra le persone e lo spazio domestico è frutto di un lavoro di Home visits portate avanti nel tempo e che, annualmente, vengono raccolte e analizzate nel Life at Home Report, un documento che descrive l'evoluzione della vita in casa

attraverso le testimonianze, le storie e i punti di vista dei consumatori di tutto il mondo.

Infine, l’esposizione First Home: nel cortile prende vita una casa di ringhiera milanese, in cui Ikea ricrea le abitazioni di tre diverse famiglie, raccontando la storia di chi le abita.

“Il Fuorisalone è un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di design ed è dal 1995 che Ikea prende parte a questa manifestazione” spiega Marcus Engman, chief

creative officer di Ingka Group.

Le giornate dell’Ikea Festival sono dedicate alle anteprime delle prossime collezioni e

ad incontri in compagnia del Design Manager di Ikea of Sweden, Johan Ejdemo, i designer interni Mikael Axelsson e Friso Wiersma, e designer che collaborano con la catena, come la designer britannica Ilse Crawford e Sabine Marcelis, con base a Rotterdam.

"Siamo felici di essere tornati al Fuorisalone quest'anno, con il desiderio di condividere e

ritrovare l'ispirazione e l'ottimismo necessari per la vita di tutti i giorni" afferma Fredrika Inger, global range manager di Ikea.

All'interno sono stati predisposti anche shop per l'offerta dell'insegna, compresa quella food. "Il Fuorisalone dialoga con il tessuto vivo della città per portare il design a contatto diretto e quotidiano con la vita cittadina” dichiara Asunta Enrile, country retail manager e chief sustainability officer Ikea Italia.

Stokke e Uniqlo festeggiano i 50 anni di Tripp Trapp

In occasione del cinquantesimo anniversario di Tripp Trapp, la "sedia dei record", Uniqlo festeggia al Mudec con un playground aperto a tutti, mentre Stokke diventa una vera e propria house of brands e presenta tutte le nuove acquisizioni. Questa collaborazione nasce nell’ottica di estendere il concetto di LifeWear, secondo cui vestirsi è un atto fondamentale e necessario del vivere, e pertanto radicato nell’idea di design democratico, semplice ma innovativo, sostenibile e che risponda alle esigenze reali di ciascuno.

In questa occasione, dopo l'avvio della partnership di Stokke con il Museo delle Culture di Milano, dall’8 al 12 Giugno sarà dato vita a 80 mq di playground con tre aree concentriche con attività dedicate a diverse fasce d’età comprese tra i sei mesi ed i cinque anni, aperto dalle 10 alle 19.

Galbani celebra i suoi 140 anni

L'artista Diego Cusano ha realizzato per Galbani, che celebra i suoi 140 anni, un’opera di food art, raffigurante l’iconico Formaggio Bel Paese Galbani, che sarà esposta dal 7 al 12 giugno presso gli spazi del Bistrot del Mudec - Museo delle Culture di Milano, in via Tortona 56 a Milano. “Con la nostra presenza alla Milano Design Week con questa opera compiamo oggi un ulteriore passo per festeggiare il centoquarantesimo anniversario di Galbani. Un importante traguardo per l’azienda celebrato da questa illustrazione che in modo contemporaneo e genuino riesce a rappresentare la nostra storia, i nostri valori e la fiducia che le famiglie italiane ripongono nei nostri prodotti" dichiara Mauro Frantellizzi, direttore marketing Galbani Cheese.