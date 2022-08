Nova Coop, bonus da 200 euro ai dipendenti contro il carovita

Un bonus straordinario da 200 euro per ciascuno dei circa 5mila tra dipendenti e somministrati in regime continuativo. Lo ha disposto la presidenza di Nova Coop in accordo con il consiglio di amministrazione per fronteggiare il carovita, che a luglio in Italia ha fatto segnare un balzo nell’ordine del 7,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e dello 0,4% se il confronto viene fatto con giugno, con accenti più marcati per il cosiddetto “carrello della spesa”, cioè il paniere di beni alimentari, della cura della casa e della persona, salito del 9,1% a livello tendenziale, a segnare un progresso non si osservava da settembre 1984.

Anche Nova Aeg, società attiva nel settore luce e gas controllata da Nova Coop, ha scelto di estendere questa premialità ai suoi circa 50 dipendenti.

In una nota diffusa dalla società viene sottolineato che la forte spinta inflazionistica, dovuta al rincaro delle fonti energetiche e alla carenza delle materie prime, si è scaricata con particolare vigore sul settore della grande distribuzione dove la cooperativa ha agito “da subito per cercare il più possibile di difendere il potere di acquisto dei consumatori, assorbendo parte dei rincari di listino dovuti ai fenomeni inflattivi e accettando di ridurre le proprie marginalità”.

A queste misure si aggiunge ora la volontà di Nova Coop di premiare le proprie lavoratrici e i propri lavoratori devolvendo a loro favore il maxi-premio ricevuto nel corso del 2022 dalla Lotteria degli scontrini attraverso il bonus da 200 euro, anziché destinare l’importo a tonificare il proprio conto economico.