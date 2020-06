Nova Coop: la crescita del servizio di consegna Coop a Casa

Si amplia in Piemonte, raggiungendo 1,3 milioni di cittadini, il servizio di spesa a domicilio Coop a Casa-La Spesa che non pesa attivato da Nova Coop anche a Novara e in altri quattro comuni della provincia: Cameri, Galliate, Romentino e Trecate.

Il servizio di eCommerce, disponibile su questo sito, è fruibile da pc, tablet e cellulare e sfrutta come piattaforma logistica la rete di negozi Coop presente sul territorio.

“Eravamo quasi pronti a partire con il nostro servizio di consegna della spesa a domicilio nel novarese quando l’esplodere del Covid 19 ci ha costretto a sospenderne il lancio, proprio mentre nuove fasce di consumatori si avvicinavano per la prima volta all’acquisto online anche nella grande distribuzione, saturando tutte le piattaforme disponibili -sottolinea il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive-. Coopshop è un portale disegnato come estensione online dei nostri punti di vendita fisici, dove ritrovare lo stesso assortimento e la stessa qualità che distinguono il marchio Coop per fare i propri acquisti in una dimensione di maggiore comodità e totale sicurezza”.

Offerta e servizi

L'assortimento comprende oltre 13.000 referenze tra prodotti freschi, freschissimi e confezionati con la possibilità di scegliere un taglio fresco dal banco dei formaggi, il pane e gli altri prodotti da forneria creati quotidianamente dalla panetteria, la pasticceria fresca e secca di produzione propria o il sushi composto nei corner Warai presenti all’interno dei punti di vendita Nova Coop.

È possibile usare diverse modalità di ricerca per scegliere i prodotti da inserire nel carrello virtuale (barra di ricerca, categoria di prodotto, linea di prodotto).

Una volta creato il proprio profilo, il sistema di eCommerce consente di memorizzare informazioni aggiuntive per completare i propri acquisti avendo la possibilità di archiviare le informazioni di pagamento e spedizione o salvare le proprie liste della spesa e i prodotti preferiti, per gli acquisti più ricorrenti. L’ordine digitale in corso può anche essere salvato per essere rivisto e modificato in un secondo momento, se non è ancora iniziata la composizione della spesa. Al termine dell’ordine viene spedita via e-mail una notifica di conferma con il numero di riferimento dell’ordine e il dettaglio della spesa, il cui stato può essere verificato in ogni momento nella propria area personale.

Il consumatore può scegliere la fascia oraria dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20, e la domenica dalle 10 alle 15. Il contributo per la consegna è 4,90 euro per i Soci Nova Coop e di 7,90 euro per gli altri clienti. Per tutti i nuovi clienti la prima spesa è gratuita. I clienti diversamente abili possono usufruire di un servizio di consegna gratuito di una spesa a settimana.