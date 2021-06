Nova Coop premia i dipendenti

I circa 4.600 lavoratori e lavoratrici di Nova Coop riceveranno nella prossima busta paga un bonus, il premio medio più alto erogato negli ultimi anni dalla cooperativa. Si tratta di un salario variabile collettivo per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, pari a un premio medio di 700 euro per un quarto livello full time, secondo le modalità previste dal contratto integrativo aziendale, riferito al solo anno 2020, sottoscritto con le associazioni sindacali lo scorso ottobre.

Nova Coop ha ottenuto lo scorso anno una crescita della gestione commerciale registrando una tenuta di quella finanziaria ed un governo equilibrato dei costi.

"Si tratta di un riconoscimento meritato verso l’impegno che ha animato i nostri lavoratori e lavoratrici in un periodo molto difficile, permettendo alla cooperativa di chiudere uno dei suoi esercizi più complicati con un ulteriore risultato positivo e si aggiunge ai 200 euro di riconoscimento liberale erogato nel mese di aprile 2020 -dichiara Lucia Ugazio, vicepresidente di Nova Coop e direttore delle risorse umane-. L’accordo straordinario di salario variabile è stato proposto per offrire un riconoscimento ai nostri dipendenti su base paritaria, indipendentemente dai risultati conseguiti dal loro punto di vendita, in considerazione del fatto che abbiamo dovuto attraversare una gestione in cui la pandemia ha riservato a tutti le stesse difficoltà e sfide da affrontare ma ha posto anche una serie di fattori straordinari e non modificabili che hanno condizionato in maniera diversa l’andamento dei singoli negozi". Ugazio aggiunge: "La nostra cooperativa ha saputo reagire di fronte all’emergenza con grande professionalità e impegno, mettendo in campo un senso di appartenenza e di solidarietà collettivo che ci ha permesso di superare i momenti più difficili e di aumentare la soddisfazione di soci e clienti per il livello di servizio garantito dalla cooperativa in un momento così straordinario".