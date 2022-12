Nova Coop promuove Bread for Peace per l’Ucraina

#Esg. Parte un'iniziativa di Nova Coop e Pausa Caffè a sostegno dell'Ucraina che intende realizzare una filiera agroalimentare inclusiva

Bread for Peace – Farina, Pane e Grissini per la Pace in Ucraina è il progetto promosso da Nova Coop e Pausa Cafè per sostenere e rafforzare la capacità produttiva degli agricoltori ucraini di piccola scala della regione di Leopoli. L'obiettivo è di realizzare una filiera agroalimentare inclusiva e socialmente orientata partendo dal presupposto che il grano ucraino è un bene alimentare primario attualmente al centro di importanti sfide geopolitiche. L’Ucraina produce annualmente oltre il 10% del frumento tenero destinato alla panificazione nel mondo.

"Quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, nessuno di noi avrebbe immaginato di trovarsi di fronte a una crisi di tale proporzione e durata, la cui influenza sta esercitando impatti molto significativi in svariate parti del mondo, dalle crisi alimentari in Nord Africa agli effetti che il rincaro dell’energia e l’aumento delle materie prime determinano sull’economia italiana e degli altri paesi occidentali -spiega Ernesto Dalle Rive, presidente Nova Coop-. In questo quadro, come cooperatori, abbiamo lavorato da subito per costruire la pace, attivando molteplici iniziative a sostegno della popolazione civile sotto il denominatore comune di #CoopforUcraina e oggi proseguiamo nell’impegno con un nuovo progetto, nella convinzione che la pace possa realmente essere costruita solo se il popolo ucraino potrà ritrovare, con essa, casa, cibo e lavoro".

Com'è strutturata la rete

Pausa Café importa via terra, senza intermediazioni, il grano tenero dell’Ucraina, riconoscendo a piccoli produttori agricoli della regione di Leopoli che hanno difficoltà a vendere il loro raccolto per il crollo delle quotazioni seguito all’inizio della guerra un prezzo leggermente superiore a quello di mercato. Il grano è macinato a pietra e trasformato in farina di tipo 1 presso il Molino Grassi di Parma, la farina viene quindi usata per produrre pane e grissini presso il panificio alla Casa di Reclusione San Michele di Alessandria. Qui la panificazione avviene artigianalmente, utilizzando lievito madre e cottura in forno a legna, offrendo una concreta opportunità di inclusione lavorativa ai detenuti. Infine, Nova Coop mette a disposizione la sua rete commerciale.

Inoltre, per ogni confezione venduta di Farina, Pane e Grissini per la Pace, 30 centesimi di euro saranno destinati da Nova Coop all’acquisto di sementi e attrezzature agricole che permetteranno di garantire le risorse necessarie per realizzare la prossima semina e mettere in sicurezza la campagna agraria 2023. Le confezioni di farina da 1 chilogrammo e di grissini stirati artigianali saranno vendute in tutti i negozi Nova Coop. Il pane artigianale preparato con lievito madre sarà disponibile negli ipermercati, a Fiorfood e in una selezione di supermercati e superstore Coop.

Le dichiarazioni

"Con questo progetto sosteniamo la popolazione ucraina concentrandoci sull’inclusione alimentare, un argomento che è al centro anche di molte delle iniziative sociali di cui Nova Coop si fa promotrice, grazie all’impegno e alla collaborazione dei nostri soci, sul proprio territorio d’insediamento, perché rappresenta una delle sfide più importanti per costruire un mondo davvero sostenibile per tutte e tutti" afferma Carlo Ghisoni, direttore politiche sociali Nova Coop.

"Bread for Peace è una Filiera di Pace, inclusiva e solidalmente orientata, che permette di limitare il ricorso all’aiuto alimentare esterno, determinante nella fase di crisi acuta ma, nel medio periodo, dannoso per il sistema economico locale. In Italia favorisce l’inclusione lavorativa dei detenuti della Casa di Reclusione di Alessandria, dove il grano tenero viene trasformato in Pane e Grissini per la Pace" aggiunge Marco Ferrero, presidente cooperativa Pausa Cafè.