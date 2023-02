Nova Coop sostiene la ricerca e promuove la prevenzione

#Esg. Alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, Nova Coop ha consegnato un assegno simbolico per un importo di 150.819 euro

La quarta edizione della campagna Scegli il prodotto Coop e Insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro ha permesso a Nova Coop di sostenere un progetto di tutela della salute in favore dell’Istituto di Candiolo - IRCCS. Nel punto di vendita torinese Fiorfood, situato in Galleria San Federico, è stato consegnato l'assegno simbolico alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus per un importo di 150.819 euro.

L'obiettivo della raccolta fondi

La somma raccolta consentirà di potenziare le capacità di screening e diagnosi precoce dei tumori del colon-retto presso l’Istituto e contribuirà all’acquisto di una nuova colonna endoscopica di ultima generazione, una macchina diagnostica che consente ai gastroenterologi-endoscopisti di effettuare lo screening dei polipi del colon, rimuovere le lesioni precancerose senza ricorrere alla chirurgia o identificare tumori maligni in fase precoce, così da poterli trattare con interventi chirurgici mininvasivi, senza bisogno di ulteriori terapie oncologiche. L'impegno comune porterà a realizzare 3000 visite gratuite di prevenzione e controllo per i soci Coop. Quelle per i soci di Torino saranno realizzate presso l’Istituto di Candiolo mentre è in via di definizione un programma per portare gli specialisti dell’Istituto nei negozi Coop delle altre province per realizzare degli appuntamenti di screening sul territorio.

Le dichiarazioni

"Questo risultato dimostra ancora una volta che possiamo contare sulla fiducia di tante persone, imprese, enti e associazioni per portare avanti il nostro impegno per rendere il cancro una malattia sempre più curabile" spiega Allegra Agnelli, presidente Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

"Il risultato di questa iniziativa solidale testimonia il gradimento e la riconoscibilità di cui ormai gode all’interno della nostra comunità di consumatori e sublima l’impegno quotidiano di Nova Coop nel promuovere l’educazione alla salute e al rispetto di corretti stili di vita, mettendoli al centro delle numerose attività sociali di cui si fa promotrice o sostenitrice" aggiunge Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop.

Le attività già svolte

Nel corso delle quattro edizioni della campagna, Nova Coop ha raccolto e donato complessivamente fondi per un valore pari a 510 mila euro che sono stati impiegati, negli anni precedenti, per il sostegno a iniziative di ricerca o l’acquisto di avanzati macchinari dedicati all’analisi precoce e al trattamento dei tumori urologici, del tumore al seno e di quello al polmone.