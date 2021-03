Nova si rafforza nella Capitale con l’Euronics di Maximo

Nova è una delle società con l'insegna nazionale Euronics ad aver dimostrato negli ultimi anni il maggior dinamismo in termini di sviluppo e innovazione. Abbiamo incontrato Stefano Caporicci quando ha presentato il nuovo formato Euronics a Milano in corso XXII marzo. Ma Nova ha un altro format inaugurato di recente, quello nello shopping center Maximo in via Laurentina a Roma, uno dei poli commerciali più grandi d’Italia, lo store n.43 di Nova, il 28° solo in Lazio. Un passo importante per il socio laziale di Gruppo Euronics, che presidia così anche l’area strategica sud-est della capitale all’interno del Grande raccordo anulare.

Il punto di vendita Euronics nel centro commerciale Maximo è uno dei più grandi della rete: sviluppa una superficie commerciale di circa 1.000 mq, impiega 17 addetti alle vendite. Il suo bacino d’utenza attinge al popoloso quartiere Laurentino. Il format è fortemente improntato al tempo libero (leisure), con ampi spazi dedicati a food e servizi, da quelli tradizionali alle più recenti opzioni cross-canale come il pick and pay e le postazioni digital store che attraverso un’integrazione fra negozio fisico e virtuale arricchiscono il viaggio di un cliente sempre digitale. Grande attenzione è stata dedicata anche alla formazione del personale da sempre elemento differenziante della rete dei negozi di Nova.

"Euronics a Roma e in Lazio è l’insegna leader -commenta Valentina Caporicci, marketing manager di Nova SpA- e con questa apertura vogliamo consolidare ulteriormente il nostro posizionamento, frutto anche di una costante ricerca della migliore posizione e della massima ottimizzazione della copertura territoriale per garantire il miglior servizio ai nostri clienti. Questa location conferma infatti anche la volontà di investire in una costante ottimizzazione della nostra rete di punti vendita per rispondere al meglio alle esigenze di shopping della clientela, mai in così forte evoluzione come in questi ultimi anni”.

Il bilancio del socio laziale Euronics di queste prime settimane di attività è positivo anche se l’emergenza Covid19 ha fortemente limitato le aperture del mall durante i fine settimana.