nrf2020 Lo store esperienziale di Canada Goose

Appunti di viaggio #nrf2020 di Cristina Lazzati, direttamente da New York.

In più città nel mondo Canada Goose ha sperimentato un format che mira a migliorare la shopping experience dei consumatori per renderla più coinvolgente. A Milano è stata realizzata una delle ultime aperture di questo concept store dotato di cold room, già sperimentata in cinque dei suoi 11 negozi dislocati in più continenti. Oltre che a Milano, per esempio, sono presenti store a Pechino, Montreal, Boston e Londra.

La cold room è uno spazio circondato da sculture di ghiaccio, dove la temperatura è stata impostata a -27 gradi Fahrenheit. Al suo interno i clienti possono testare i prodotti in assortimento e la loro resistenza al freddo.

Dani Reiss, presidente e ceo di Canada Goose, spiega: "La cella frigorifera è motivo di attrazione per i nostri clienti perché permette loro di vivere un’esperienza nuova all’interno dei nostri negozi”.

