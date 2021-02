Nuova gamma di posate di cartone Ecotensil

EcoTensil ha reinventato il concetto di posata monouso per aiutare le aziende a raggiungere gli obiettivi riduzione dei rifiuti. In anticipo rispetto alla legislazione europea che vieta gli articoli in plastica monouso come posate, piatti e cannucce (entro luglio 2021), l'impresa americana lancia AquaDot. È una nuova gamma di posate pieghevoli in cartone senza plastica e super resistenti. Le posate in cartone di EcoTensil sono brevettate e risultano già molto apprezzate in America. Dal 2010, l'azienda ne già ha vendute centinaia di milioni in tutto il mondo.

Ora EcoTensil si prepara a conquistare l’Europa e l’Italia. Le posate plastic-free AquaDot e il loro design specifico per le confezioni da asporto si inseriscono all'interno di tutte le principali richieste di mercato: dal servizio delle confezioni alla sostenibilità rispetto ai nuovi dettami della normativa Sup. Ci si rivolge a player del food (produttori e distributori di tutta la filiera, incluso il packaging) – proponendo un'alternativa alla plastica. I vantaggi sono molteplici: facilità di adattabilità alle confezioni, assenza di alterazione dei processi esistenti, mancanza di alterazione del gusto del cibo, criticità riscontrabile, al contrario, per le soluzioni in legno.

“I prodotti EcoTensil sono sempre stati un benchmark tra gli articoli più sostenibili sul mercato e ora siamo felici salire questo ulteriore gradino con la nuova gamma AquaDot, ancora più duratura” dichiara Peggy Cross, fondatrice e ceo di EcoTensil.

Tra i primi gruppi europei a scegliere la nuova soluzione, c’è Hilcona AG, azienda di trasformazione alimentare con sede in Liechtenstein la cui divisione foodservice confeziona la gamma To-Go di insalate da asporto, prodotti lattiero-caseari e dessert per la mdd Coop Suisse. Hilcona ha sostituito i cucchiai e le forchette di plastica nello scomparto alla base delle confezioni To-Go con il cucchiaio pre-piegato TabLock di EcoTensil, con un risparmio di 3,5 tonnellate di rifiuti plastici l’anno.

Esperienza sensoriale

Il cartone utilizzato per realizzare le linee di prodotto EcoTensil AquaDot e GreenDot è simile al materiale usato per realizzare le tazzine da caffè, ma senza plastica. Con una semplice piega “Bend to touch dots”, EcoTensil si trasforma in una robusta paletta.

La gamma di posate multifunzionali AquaDot di EcoTensil è realizzata con materiale sostenibile e certificato. Utilizzano anche fino all'80% in meno di materiale rispetto alla maggior parte delle altre posate monouso in plastica, bio-plastica o legno. Oltre alle applicazioni nella ristorazione e per campionatura, il team di EcoTensil ha progettato numerosi prodotti specifici per il confezionamento monodose. Facendo leva su decenni di esperienza nel packaging, l'azienda americana fornisce posate compatte pronte per essere facilmente inserite nella confezione esistente dei clienti, avvolte, o personalizzate secondo le esigenze.

EcoTensil ha numerosi brevetti sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. I prodotti sono sempre contrassegnati dai marchi patents@ecotensil.com e Bend to touch dots™ accompagnato dal marchio registrato.