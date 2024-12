Nuova partnership nel retail media: ReStore con Next Different

ReStore si affida a Next Different per le tecnologie Dmp e AdServer dedicate al retail media

ReStore, azienda operante nel campo dell’eCommerce per la gdo, potenzia il retail media diventando partner di Next Different, una compagnia che si occupa di comunicazione. Le soluzioni proposte offrono una combinazione di dati e media che apre a nuove opportunità per rispondere alla competitività del mercato. Con circa 75 milioni di ricavi annui, Next Different si rivolge principalmente ad aziende italiane che fanno lavoro di comunicazione sia nel nostro Paese che all’esterno.

Campagne pubblicitarie ottimizzate per ReStore

Grazie a questa nuova collaborazione, ReStore potrà utilizzare le soluzioni Dmp (data management platform) e AdServer di Next Different per le attività di retail media. L’accordo consente a ReStore di ottimizzare le proprie campagne pubblicitarie e di monetizzare i dati più efficacemente, sfruttando anche un AdServerpersonalizzato. “L’utilizzo -comunica Barbara Labate, ceo di ReStore- della Dmp e dell’Adserver di Next Different per la veicolazione delle nostre campagne e la monetizzazione dei dati ci permettono di affrontare il mercato con nuovi obiettivi di fatturato e crescita anche per i nostri retailer”. Al contempo, Next Different beneficia di una collaborazione nell’ambito del retail media. “La divisione data&retail di Next Different -dice Marco Brandstetter, managing director della unit data&retail di Next Different- è da sempre focalizzata sul portare al mercato le soluzioni tecnologiche più avanzate in ambito retail media”.