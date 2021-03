Nuovi banchi refrigerati Arneg al servizio delle eccellenze gastronomiche

Nascono in casa Arneg Velden LX e Sendai 2: due nuove linee di banchi refrigerati semi-verticali e isole dedicate alla miglior promozione delle eccellenze gastronomiche, salumi, latticini e prodotti freschi confezionati.

Caratterizzate da un design in stile contemporaneo, esaltano l’alto valore aggiunto dei prodotti attraverso un gioco di linee pulite e trasparenze che sposa un’illuminazione scenografica. Una gamma completa per garantire la più efficace soluzione alle diverse esigenze del punto vendita.

VELDEN LX

Il mobile frigo Velden LX, disponibile sia nella versione isola sia semi-verticale, con o senza testate, si caratterizza per una grande facilità di accesso ai prodotti, versatilità e facilità di personalizzazione che consente la rifinitura del mobile con un’ampia varietà di materiali, offrendo la possibilità di una semplice collocazione in un qualsiasi punto vendita.

Grazie alla sua doppia vasca, Velden LX conserva la più ampia gamma di prodotti freschi quali latticini, salumi, IV e V gamma e prodotti più delicati come carne e pesce preconfezionati.

SENDAI 2

La famiglia di banchi frigo Sendai 2 amplia la sua gamma. Sendai 2, da isola aperta o chiusa, a motore incorporato, ora è disponibile anche nella nuova versione semi-verticale e vetrina, sia refrigerata sia tavola calda. Si contraddistingue per una grande flessibilità espositiva, grazie ai suoi ripiani componibili in altezza, per godere di una maggiore superficie espositiva; massima personalizzazione delle rifiniture, per una perfetta comunicazione in-store; e versatilità d’uso, grazie alla possibilità di godere di un banco servito oppure self-service.

Infine, con l’uso del gas R290 Sendai 2 è una linea di banchi frigo a basso impatto ambientale ed ecosostenibile.

