Nuovo laEsse a Roma nel quartiere Prati … e dentro Coin Excelsior  

“Abbiamo iniziato ad Aprilia nel 2017 proseguito a Roma con il superstore di via Prenestina, ma il nostro percorso nella Capitale è solo all’inizio”. Sami Kahale, Ceo di Esselunga, non si sbilancia su quali saranno le nuove aperture a Roma, ma è certo che ce ne saranno altre a cominciare da questo il sesto laEsse in Italia.

I primi cinque sono a Milano e quello inaugurato oggi nel cuore della città, tra il centro e San Pietro, nello storico edificio che ospita Coin Excelsior in Prati, si estende per 380 mq di cui 260 dedicati al supermarket, con un’ampia enoteca con una selezione di 300 etichette di vini e un sommelier per aiuti e consigli. Non manca la caffetteria con cucina a vista.

L'offerta di laEsse

L’assortimento complessivo comprende 3.700 prodotti, di cui 500 freschi confezionati. Disponibile anche il pesce, che arriva ogni giorno dallo stabilimento ittico, con preparazioni, anche sushi, giornaliere. A sottolineare il legame con la città, molti i prodotti caratteristici della tradizione culinaria romana: tra le proposte, spuntano l’amatriciana, il maritozzo con la panna, i biscotti Gentilini, i vini di Casale del Giglio ed altri marchi laziali. Presenti anche le casse veloci del “Presto Spesa”.

La location

La scelta di aprire all’interno di Coin Excelsior, al piano meno uno, è un’opportunità che al momento non sembrerebbe, secondo fonti aziendali, aprire una partnership per le future aperture.