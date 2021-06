Nuovo nato in casa Zucchi: l’olio di semi di mais

Oleificio Zucchi conferma il suo impegno per garantire qualità e trasparenza anche nella filiera dei semi e lancia sul mercato una nuova referenza: l’olio di semi di mais 100% italiano da filiera tracciata e certificata Zucchi.

La storica azienda cremonese è stata la prima in Italia a creare una gamma di oli di semi tracciati e certificati 100% italiani, dotati di QR code in etichetta per conoscere la provenienza della materia prima. Una linea che risponde perfettamente ai nuovi trend del mercato e alla crescente richiesta, da parte del consumatore, di informazioni sull’origine e la qualità dei prodotti.

Alle quattro referenze già in commercio – Girasole, Girasole Altoleico, Soia e Friggimi – si aggiunge dunque una nuova eccellenza, ottenuta dal germe del mais ed arricchita con Vitamina E e Vitamina B6.

L’olio di semi di mais, grazie al suo ottimo profilo lipidico, è particolarmente utile nella prevenzione dei disturbi cardiocircolatori. L’aggiunta di Vitamina E, oltre a proteggere l’olio stesso dall’ossidazione, gli conferisce anche la capacità di opporsi ai danni dei radicali liberi. L’aggiunta di Vitamina B6 migliora ulteriormente le caratteristiche dell’olio: oltre a stimolare il sistema immunitario, risulta fondamentale per convertire le proteine assunte con il cibo in proteine muscolari. La Vitamina B6 è inoltre essenziale per ottimizzare la produzione di energia da parte dell’organismo.

In cucina, l’olio di semi di mais Zucchi è un ingrediente estremamente versatile, utilizzabile per emulsioni e condimenti (anche a crudo) e nei prodotti di pasticceria.

Il packaging è estremamente attento alla sostenibilità: la bottiglia è realizzata al 50% in R-PET, un materiale plastico derivato dal riciclaggio di imballi in PET, che permette di ridurre le emissioni di CO 2 e l’immissione di nuova plastica nell’ambiente. Grazie al comodo pretaglio posizionato sul lato dell’etichetta, inoltre, il consumatore è facilitato nel separarla dalla bottiglia, per una raccolta differenziata ancora più agevolata.

Il cartone è realizzato con materia prima totalmente riciclata e riciclabile. È stampato con inchiostri UV a base d’acqua, per ridurre il consumo di energia durante la fase di stampa e diminuire la diffusione di sostanze nocive nell’ambiente. La stampa in bianco, inoltre, non comporta l’aggiunta di sbiancanti in fase di ulteriore riciclo.