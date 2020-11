Nutella Biscuits: oltre 1 miliardo di biscotti venduti in un anno

Si traccia il bilancio a un anno dal lancio di Nutella Biscuits che nei primi dodici mesi ha raggiunto la quota di un miliardo di biscotti singoli venduti e 47 milioni di confezioni. L'azienda Ferrero ha già approvato l’investimento aggiuntivo di oltre 80 milioni di euro per la seconda linea di produzione, che sarà realizzata ancora una volta Balvano, in Basilicata, e per la quale sono previste nuove assunzioni. La novità sarà il formato che, come sottolinea Alessandro d’Este, presidente e Ad Ferrero Commerciale Italia, “sarà in tubo, una pratica confezione per gustare il prodotto dove il consumatore preferisce, per soddisfare la domanda che si conferma a livelli costantemente alti”.

Lo scorso anno, per promuovere il prodotto, sono stati coinvolti oltre 1.000 dipendenti Ferrero in qualità di Ambassador che hanno raggiunto oltre 4.000 punti di vendita in tutta Italia per presentare e far assaggiare i nuovi prodotti di casa Ferrero.

“Il lancio di Nutella Biscuits sul mercato italiano è da considerarsi il più importante nella storia del largo consumo in Italia da quando abbiamo i dati -evidenzia Angelo Massaro, general manager Iri-. Ad un anno dal lancio sul mercato, Nutella Biscuits ha realizzato oltre 141 milioni di euro a sell out, dal lancio al 25 ottobre 2020, con una quota di circa l’8,5% del mercato dei biscotti. Considerato che il mercato dei biscotti in Italia è cresciuto del 13%, o di 185 milioni di euro in valore assoluto, è evidente come la crescita sia trainata per oltre il 75% da Nutella Biscuits”.