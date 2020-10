Oli extravergini 100% italiani Carapelli. Dedicati agli artisti della buona tavola

Carapelli celebra l’arte olearia e la grande qualità della produzione italiana con la nuova linea di oli extravergine d’oliva 100% italiani, frutto della sua tradizione e della sua maestria centenaria. Un gamma di pregiati oli extravergini d’oliva 100% italiani e 100% tracciati che si compone di:

Oro Verde, lanciato nel lontano 1998 come primo olio extra vergine di oliva 100% italiano certificato, è frutto dell’accurata selezione di soli oli extravergini di alta qualità ottenuti da olive coltivate e frante all’ interno del territorio italiano. Presenta un colore verde dorato, una personalità decisa ed un gusto fruttato, esprimendo il meglio della tradizione italiana. Porta in tavola un prezioso connubio fra la semplicità delle cose autentiche e l’eleganza di una tradizione senza tempo ed è ideale da assaporare a crudo, ma non solo.

Il Nobile FOOI, dal gusto fruttato aromatico, è ottenuto dalla selezione di pregiate cultivar italiane come la Cima di Bitonto, la Peranzana, la Coratina e l’Ogliarola e prodotto interamente da filiera sostenibile. Esprime, inoltre, l’impegno dell’azienda nel sostegno della qualità e della produzione olearia italiana, aderendo al progetto di Filiera Olivicola Olearia Italiana (FOOI). È particolarmente indicato per essere indicato per essere apprezzato a crudo, ma anche su minestre e bruschette.

Il Bio, proveniente esclusivamente da agricoltura biologica, è ottenuto nel completo rispetto dell’ambiente. Presenta un gusto equilibrato, che lo rende ideale per esaltare tutte le preparazioni in cucina. Usato a crudo su pesce e verdure, ne esalta il sapore delicato.

Il Rustico Non Filtrato, un olio extravergine dal gusto fruttato, dall’aspetto denso e velato, come quello del frantoio, con un colore verde e riflessi dorati. Ottenuto a freddo per godere a pieno i veri sapori della natura, è un olio di alta qualità, particolarmente indicato per gli utilizzi a crudo, ma ottimo anche per la bruschetta e le zuppe rustiche.

La linea 100% italiana Carapelli è, inoltre, protagonista della nuova campagna pubblicitaria “La Bottega dell’artista”. Un ritorno in tv con un nuovo spot che racconta la capacità di un grande olio di ispirare ogni preparazione culinaria come fosse una creazione artistica: una storia fatta di maestria olearia e di italianità, un racconto di ricerca della qualità, di passione per le cose buone, di rispetto per la natura, ma anche di cura del prodotto e dei dettagli. Una comunicazione che, con un linguaggio diretto e uno stile distintivo, riflette l’identità del marchio e dei suoi prodotti, conciliando tradizione e innovazione. Un gamma dal design elegante che coniuga la semplicità del gusto antico con forme moderne. Un progetto estetico che, tuttavia, non dimentica gli aspetti tecnici, grazie alla scelta del vetro scuro per salvaguardare la qualità di un prodotto così prezioso come l’olio extravergine d’oliva, capolavoro della natura.

