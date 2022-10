Olitalia attiva una nuova campagna pubblicitaria

Nuova campagna advertising per Olitalia che lancia uno spot per la tv, uno per la radio e una campagna attiva sui social network

Per cinque settimane, a partire dal 23 ottobre, sarà online la campagna di Olitalia, azienda italiana di proprietà familiare guidata dai fratelli Angelo, Camillo e Elisabetta Cremonini e specializzata nella produzione di oli e aceti, ideata dall’agenzia creativa Leo Burnett che hanno realizzato uno spot TV e uno radio con i formati 15 e 30 secondi. La campagna usa uno stile di comunicazione semplice e diretto e un linguaggio distintivo per esaltare gli ingredienti attraverso l’utilizzo dell’olio giusto. Il target a cui l’azienda si rivolge sono quei consumatori e food lovers che sono alla ricerca di prodotti in grado di esaltare il gusto dei piatti e garantire prestazioni professionali in cucina. Questo piano è affiancato da una campagna di comunicazione sui canali social.

“Lo spot di Olitalia ha come obiettivo quello di comunicare il posizionamento distintivo dell’azienda come brand d’eccellenza capace di portare sullo scaffale del retail prodotti innovativi nati dalla collaborazione con chef italiani e internazionali e che permettono di raggiungere a casa gli stessi risultati del ristorante -afferma Andrea Marchelli, direttore marketing di Olitalia-. Ne sono un esempio l’olio per friggere Frienn, che grazie alla sua formula esclusiva riduce i cattivi odori in cucina e rende il fritto croccante e asciutto, e I Dedicati, tre oli extravergine di oliva 100% italiani con un profilo sensoriale specifico e un diverso livello di fruttato per il perfetto abbinamento a piatti a base di pasta, verdura e carne”.